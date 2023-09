Die oben beschriebenen Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hätten - wie schon in Europa - auch den US-Börsen kaum irgendwelche Impulse verleihen können. Mit der Kurserholung an den Tagen zuvor, die im Wesentlichen bereits von schwächeren Konjunkturindikatoren "gestützt" worden seien ("gestützt" im Sinne dessen, dass die Zinssorgen dadurch bereits abgeebbt seien), sei der Arbeitsmarktbericht wohl überwiegend eingepreist gewesen. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe somit am Freitag mit einem Plus von 0,33% geschlossen, für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 0,18% nach oben gegangen, der an sich als besonders zinssensibel geltende NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei jedoch um 0,07% zurückgegangen. Unter den drei genannten Börsenbarometern sei er allerdings seit Jahresbeginn mit Abstand am besten gelaufen. Allein für die abgelaufene Woche habe er einen Kursanstieg von 3,7% verbucht, während etwa der Dow Jones lediglich 1,4% gewonnen habe.



An den Rohstoffmärkten habe sich zumindest etwas bei den Ölpreisen getan. Förderdaten für August hätten gezeigt, dass Saudi-Arabien im Zuge der von der OPEC gewünschten Förderkürzungen den Ölexport gegenüber Juli ziemlich drastisch gekürzt habe. In der Folge hätten die Ölpreisnotierungen weiter angezogen. Ein Fass der Nordseesorte Brent koste nunmehr USD 88,60. Der Goldpreis zeige sich hingegen über das Wochenende wenig verändert und notiere heute Morgen bei etwas mehr als USD 1.940 pro Feinunze. Auch der oftmals als "digitales Gold" bezeichnete Bitcoin verzeichne aktuell kaum nennenswerte Ausschläge und sei bei etwa USD 26.000 festgefahren.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen einheitlich im Plus präsentieren. Am stärksten falle dieses heute bei den Indices in Hongkong aus. Chinas Aktien würden weiter durch die ausgerufenen Stimulus Maßnahmen für Konjunktur und Börsen gut unterstützt bleiben. (04.09.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der letzte Freitag, erster Handelstag im Monat September, brachte uneinheitliche Indexentwicklungen mit sich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dreh- und Angelpunkt seien dabei die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA gewesen. Diese hätten gezeigt, dass zwar die Beschäftigung im August stärker als erwartet angestiegen sei. Andererseits habe sich aber auch die Arbeitslosenquote überraschend erhöht und bei den Löhnen und Gehältern habe es etwas Entspannung gegeben. Dies sei am Markt weitgehend so interpretiert worden, dass die Notenbank FED im September guten Gewissens von einer weiteren Zinsanhebung absehen könnte und vielleicht sogar der Zinsgipfel bereits erreicht wäre. Dennoch seien die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen recht kräftig angestiegen und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe im Gegenzug den Rückwärtsgang eingelegt und 0,67% verloren. Gebremst worden sei er insbesondere durch die Kursverluste bei Automobilaktien. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei mit einem Minus von 0,34% glimpflicher davongekommen, der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sogar 0,53% zulegen können.