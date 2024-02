NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

8,00 USD -0,87% (20.02.2024, 16:25)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UAA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (20.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von Argus Research:Kristina Ruggeri, Analystin von Argus Research, stuft die Aktie von Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) unverändert mit "buy" ein, senkt aber das Kursziel von 15 USD auf 10 USD.Das Unternehmen habe daran gearbeitet, die Ergebnisse zu verbessern, indem es die Lagerbestände genau verwalte, sich auf Premiumprodukte konzentriere und den Direktverkauf an den Verbraucher gesteigert habe. Gleichzeitig habe es das Marketing verstärkt, ein Prämienprogramm eingeführt und die Kosten gesenkt. Ruggeri füge hinzu, dass der Kursrückgang der Aktie im letzten Jahr einen günstigen Einstiegspunkt biete.Kristina Ruggeri, Analystin von Argus Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Under Armour-Aktie bestätigt. (Analyse vom 20.02.2024)Börsenplätze Under Armour-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:7,36 EUR +0,27% (20.02.2024, 15:39)