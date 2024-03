NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (14.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von Evercore ISI:Michael Binetti, Analyst von Evercore ISI, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) herab und senkt das Kursziel.Der US-Sportartikelhersteller habe bekannt gegeben, dass Gründer Kevin Plank als CEO zurückkehren und Stephanie Linnartz ersetzen werde, die im vergangenen Februar den Posten übernommen habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Szudie. Die Rückkehr von Plank sei ein klares Signal, dass die Strategie von Under Armour nicht funktioniere und unterstütze die These des Analysehauses, die zeige, dass sich die wichtigsten Leistungsindikatoren im laufenden Quartal weiter verschlechtern würden. Binetti sei außerdem der Meinung, dass das wahrscheinlichste Szenario, das Plank verfolgen werde, Bemühungen um eine schnellere Rückkehr zum Umsatzwachstum in Nordamerika beinhalten werde, was seiner Meinung nach ein erhebliches längerfristiges Risiko für die Marke darstelle.Michael Binetti, Analyst von Evercore ISI, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Under Armour-Aktie von "in line" auf "underperform" herabgestuft und das Kursziel von 8 auf 7 USD reduziert. (Analyse vom 14.03.2024)