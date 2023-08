NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (23.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von Argus Research:Argus Research rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA).Der jüngste Rücksetzer der Aktie im vergangenen Jahr biete den Anlegern eine günstige Einstiegsgelegenheit, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der US-Sportartikelhersteller sei in den ersten Monaten der Corona-Krise durch Beschränkungen für Mannschaftssportarten und die Schließung von Einzelhandelsgeschäften geschädigt worden, hat jedoch seither daran gearbeitet, die Ergebnisse zu verbessern, indem es die Bestände genau verwalte, sich auf Premiumprodukte konzentriere und den Direktverkauf an den Verbraucher gesteigert habe. Der SlipSpeed-Sneaker von Under Armour - ein Mehrzweckschuh, der sowohl für das Training als auch für den Einsatz außerhalb des Spielfelds verwendet werden könne - habe dem Unternehmen ebenfalls zu einem Anstieg der Schuhverkäufe verholfen.Argus Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Under Armour-Aktie mit dem Kursziel von 15 USD bestätigt. (Analyse vom 23.08.2023)Börsenplätze Under Armour-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:6,50 EUR -2,02% (23.08.2022, 16:35)