Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein altes Sprichwort an der Börse heiße: Der Chart lüge nicht. Während sich der Gesamtmarkt in den vergangenen Tagen und Wochen habe erholen können, sei diese Erholung an dem Sportartikelhersteller Under Armour praktisch spurlos vorbeigegangen. Die Aktie bleibe nahe ihres Tiefs gefangen. Heute kömen wenig erfreuliche Meldungen.Der Sportartikelhersteller Under Armour senke seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen habe dies am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit höheren Marketingausgaben, negativen Währungseffekten und Kosten in Zusammenhang mit anhaltenden Rechtsstreitigkeiten begründet. Für 2022/23 (per Ende März) erwarte Under Armour ein operatives Ergebnis von 300 bis 325 Millionen US-Dollar (bis zu rund 318 Millionen Euro), verglichen mit zuvor avisierten 375 bis 400 Millionen Dollar. Das Ergebnis je Aktie sehe das Unternehmen bei 0,61 bis 0,67 Dollar, verglichen mit der ursprünglichen Prognose von 0,79 bis 0,84 Dollar. Die Umsatzprognose sei unverändert geblieben.Im ersten Quartal hätten die Erlöse bei 1,35 Milliarden Dollar stagniert, der Gewinn sei unter dem Strich wegen steigender Frachtkosten, höheren Marketingausgaben sowie negativen Währungseffekten von gut 59 Millionen auf rund 7,7 Millionen Dollar zurückgegangen. Vergangene Woche habe Konkurrent adidas wegen hoher Kosten und einer erwarteten Abschwächung der Konsumstimmung seine Prognose ebenfalls gesenkt.Ein Einstieg bei der Under Armour-Aktie drängt sich aktuell nicht auf, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Dazu müsste der Chart irgendeine Art von Kaufsignal geben - doch das sei weit und breit nicht in Sicht. Allerdings sei Under Armour keine Ausnahme. Die gesamte Branche leide aktuell. (Analyse vom 03.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link