Börsenplätze Under Armour-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

7,098 EUR +1,89% (29.08.2023, 10:59)



NYSE-Aktienkurs Under Armour-Aktie:

7,53 USD +4,58% (28.08.2023, 22:00)



ISIN Under Armour-Aktie:

US9043111072



WKN Under Armour-Aktie:

A0HL4V



Ticker-Symbol Under Armour-Aktie:

U9R



NYSE-Symbol Under Armour-Aktie:

UAA



Kurzprofil Under Armour Inc.:



Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller mit Hauptsitz in Baltimore. Under Armour wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank im Keller des Hauses seiner Großmutter in Washington, D.C. gegründet. 2005 ging Under Armour an die Börse. (29.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Under Armour-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Under Armour Inc. (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UAA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Analystin Kristina Ruggeri von Argus habe Under Armour am Montag mit einem Kursziel von 15 Dollar zum Kauf empfohlen. Dies entspreche einem Aufwärtspotenzial von 120 Prozent! Und auch charttechnisch habe die Aktie von einer wichtigen Unterstützung Rückenwind bekommen.Kristina Ruggeri habe festgestellt, dass das Sportbekleidungsunternehmen seit der Pandemie das Marketing verstärkt, ein Prämienprogramm eingeführt und die Kosten gesenkt habe. Sie habe auch gesagt, dass sich Under Armour auf jüngere Athleten konzentriert und eine neue Freizeitbekleidungslinie eingeführt habe, um den Umsatz zu steigern. Die Position von Under Armour im Einzelhandel sei ebenfalls als so gesund wie seit Jahren nicht mehr bezeichnet worden. Die Analystin erwarte, dass Under Armour in Zukunft von seiner starken Markenbekanntheit profitieren werde.Laut Ruggeri erscheinen die Under Armour-Aktien auf ihrem derzeitigen Niveau, das nicht weit vom 52-Wochen-Tief entfernt ist, unterbewertet und sie setzt deshalb ihr Kursziel auf 15 Dollar, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". Zusätzlich habe der Kurs vergangenen Mittwoch (23.08.) die wichtige Unterstützung bei 6,40 Dollar getestet. Von diesem Support aus habe die Aktie des Öfteren wieder nach oben gedreht. Und auch dieses Mal scheine es wieder so zu kommen. Die Aktie sei gestern (28.08.) mit einem Kurssprung von 4,30 Prozent eine der Top-Performer des Tages gewesen.Anleger können dennoch auf dem aktuellen Niveau einen Kauf tätigen mit einem Stopp-Loss bei 6,20 Dollar, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur Under Armour-Aktie. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link