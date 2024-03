Zitate Oliver Grass, Portfoliomanager der Fürst Fugger Privatbank:



- "Die großen Tech-Werte haben immer geliefert und dadurch ihre Kursniveaus solide untermauert. Ein Ende dafür ist derzeit nicht in Sicht."





Augsburg (www.aktiencheck.de) - In Europa bleiben die Zinsen hoch, sp Oliver Grass, Portfoliomanager der Fürst Fugger Privatbank.Auf ihrer jüngsten Sitzung habe die EZB den Leitzins erwartungsgemäß bei 4,5 Prozent belassen. Dass sich die Notenbanken in den USA und Europa gegenüber möglichen Zinssenkungen so zurückhaltend zeigen würden, habe die Kurse von Anleihen nachgeben lassen. Anleger, die neu in den Markt einsteigen würden, würden sich über höhere Renditen freuen, schon länger investierte Anleger hingegen hätten mit der Wertentwicklung ihrer Anleihepapiere gerade wenig Anlass zur Freude. Ganz im Gegensatz zu den Aktienanlegern, sage Grass: "Die Börsen befinden sich in einer sogenannten "uncharted area", also im Bereich von Kursregionen, wie sie bisher noch nie erreicht wurden."Diese absoluten Höchststände seien stark von Psychologie getrieben, meine Grass. Der Motor hinter den Kursen seien zukünftige Erwartungen - und für die müsse über mehrere Stufen gedacht werden. "Es geht nicht nur darum, was man selbst denkt. Die Frage lautet: Was denken die anderen, das die anderen denken?" Natürlich müssten diese Erwartungen irgendwann auch so oder so ähnlich eintreten.Auf der Aktienseite seien die hohen Bewertungen der großen Tech- und KI-Werte ein Phänomen. Sie hätten auch in einem in der Breite rückläufigen Markt die Indices nach oben gezogen. Diese Titel hätten es immer wieder geschafft, die ohnehin hohen Erwartungen eher noch zu übertreffen, meine Oliver Grass: "Die großen Tech-Werte haben immer geliefert und dadurch ihre Kursniveaus solide untermauert. Ein Ende dafür ist derzeit nicht in Sicht." Auch dies sei ein Zeichen, dass die optimistischen Erwartungen doch nicht unbegründet seien.