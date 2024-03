Auch in den USA habe sich die Anlegerschaft gestern zurückhaltender gezeigt. Im Laufe der Woche sollte allerdings noch Bewegung ins Spiel kommen, wenn FED-Chef Jerome Powell am Donnerstag vor dem Wirtschaftsausschuss des US-Kongresses zum konjunkturellen Ausblick und der Geldpolitik der letzten Zeit Stellung nehmen werde. Zusätzlich dazu präsentiere das US-Arbeitsministerium am Freitag neue Daten, die die Währungshüter in ihren Zinsentscheidungen beeinflussen könnten. Nach der Rekordrally von letzter Woche hätten die US-amerikanischen Aktienindices gestern daher einheitlich mit moderaten Verlusten notiert. Dabei habe der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Minus von 0,42% am deutlichsten abgeben müssen. Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten den gestrigen Handelstag mit Verlusten von 0,25% bzw. 0,12% beendet.



Mehrere Länder des Ölförderbundes OPEC+, darunter Russland und Saudi-Arabien, hätten am vergangenen Sonntag verkündet, dass die Förderkürzungen von rund zwei Millionen Barrel je Tag auch im zweiten Quartal noch weitergeführt würden. Dies habe allerdings für wenig Überraschung gesorgt, zumal das Ölangebot vor allem durch hohe Fördermengen aus den USA gerade sehr groß sei. Gestern habe sich der Ölpreis schwächer gezeigt. Aktuell handele ein Fass der Nordseesorte Brent bei rund USD 83. Hoffnungen auf Zinssenkungen im Juni seitens der FED würden nach wie vor für Auftrieb beim Goldpreis sorgen. Am Montag habe ein Drei-Monats-Hoch erreicht werden können. Der Preis für eine Feinunze liege aktuell bei rund USD 2.100. Der Bitcoin habe die Rally der letzten Woche am Montag fortsetzen und wieder kräftig zulegen können. Aktuell handele die digitale Währung bei USD 66.800 und befinde sich somit in Reichweite eines neuen Allzeithochs.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. Während Japan und Festland-China bereits mit einem leichten Plus handeln würden, notiere Hongkong mit deutlichen Abschlägen. Makroseitig dürfte es heute spannender werden als gestern. So stünden unter anderem die Einkaufsmanagerindices für Dienstleistungen in der Eurozone und den USA im Datenkalender. (05.03.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die neue Handelswoche begann unaufgeregt an den europäischen Börsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sowohl unternehmens- als auch makroseitig habe es gestern wenig zu berichten gegeben, weshalb auch die wichtigsten Aktienindizes kaum Bewegung gezeigt hätten. Lediglich die Veröffentlichung des Sentix Konjunkturindex habe einige wenige Impulse für die Märkte setzen können. Der Index gelte als bedeutender Vorlaufindikator für die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone. Die jüngste Umfrage sei dabei mit -10,5 besser aus als im Vormonat (-12,9) gefallen und zeige somit eine weitere Stimmungsaufhellung. Konsensschätzungen von im Schnitt -10,8 hätten dabei sogar übertroffen werden können. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern die jüngste Serie von sieben aufeinanderfolgenden Rekordhochs mit einem Tagesverlust von 0,11% beenden können. Auch der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe moderate Verluste von 0,20% eingefahren. Lediglich der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe mit +0,37% Zuwachs verzeichnen können.