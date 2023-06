Wiederwahl in den Aufsichtsrat



Kritik errege auch, dass der bisherige Aufsichtsratschef Karl von Rohr wieder in das Gremium einziehen solle, allerdings als einfaches Mitglied. Er habe jüngst den Rückzug aus dem Vorstand der Deutschen Bank und die Aufgabe des Amts als DWS-Chefkontrolleur angekündigt. Die Nachfolge von Rohrs für den Deutsche-Bank-Vorstand sei zwar geklärt worden. Ein neuer DWS-Aufsichtsratschef sei hingegen noch nicht bekannt.



Börsenplätze DWS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,70 EUR -0,25% (14.06.2023, 15:38)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,64 EUR -0,06% (14.06.2023, 15:25)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 821 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2022) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der den Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Sie will beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen - sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater der Kunden. Dank seiner rund 3.800 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist das Unternehmen dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. Es handelt entschlossen im Namen seiner Kunden und investiert in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt. Mit dem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit fokussierten Geist arbeitet es jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die beste Basis für die finanzielle Zukunft der Kunden zu schaffen. (14.06.2023/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - Umwelt-Aktivisten protestieren erneut gegen DWS - AktiennewsDie Organisation Greanpeace nimmt einmal mehr die Fondsgesellschaft DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ins Visier, so die Experten von "FONDS professionell".Aktivisten würden ein Vordach der Deutschen Bank erklimmen und gegen die Fondstochter protestieren. Die Kritik richte sich auch gegen die hohe Abfindung des Ex-Chefs. Diese schüre offenbar auch unter DWS-Aktionären Unmut.Mehrere Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace seien auf ein Vordach der Deutschen-Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)-Zentrale in Frankfurt geklettert und hätten ein Banner entrollt. Die Aktivisten wollten damit gegen die Fondstochter DWS protestieren. Greenpeace werfe dem Asset Manager Greenwashing vor. Der Protest stehe im Zusammenhang mit der am morgigen Donnerstag (15.06) stattfindenden Hauptversammlung der DWS. Das Haus sei seit 2018 an der Frankfurter Börse notiert. Greenpeace habe jüngst bereits vor Deutsche-Bank-Filialen gegen die DWS protestiert."Greenwashing ist bei der DWS strukturell verankert", behaupte Mauricio Vargas, der bei Greenpeace den Finanzbereich verantworte. "Als Mehrheitseignerin ist die Deutsche Bank in der Pflicht, die klimaschädlichen Geschäftspraktiken der DWS zu beenden." Die Mutter halte gut 80 Prozent der DWS-Aktien. Der Asset Manager investiere "massiv" in klimaschädliche Kohle-, Öl- und Gasunternehmen, so die Aktivisten. Der Asset Manager solle dazu verbindliche Anlagerichtlinien erstellen.Vorwürfe zurückgewiesenDie Fondsgesellschaft habe die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Zudem habe das Haus betont, dass die Marktüblichkeit der Vergütung regelmäßig durch einen unabhängigen Vergütungsberater beurteilt werde. Dieser ziehe international tätige Unternehmen als Maßstab heran, die hinsichtlich des Fondsvermögens und der Mitarbeiterzahl vergleichbar seien. Die "Recherche" von Greenpeace sei zudem verzerrend und basiere auf einer selektiven und damit falschen Interpretation des Vergütungssystems des Hauses.Aktionärsberater kritisieren AbfindungDer Wirtschaftszeitung "Handelsblatt" zufolge würden aber auch mehrere große Anteilseigner der DWS die Abfindung für Wöhrmann monieren. Die Aktionäre wollten angeblich auf der Hauptversammlung gegen den Vergütungsbericht stimmen. Wöhrmann sei vor einem Jahr zum Aktionärstreffen von Stefan Hoops abgelöst worden. Der Ex-DWS-Chef lenke nun den Augsburger Immobilienkonzern PATRIZIA (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z).Der Aktionärsberater Glass Lewis habe jüngst bereits empfohlen, gegen die Vergütung zu stimmen. Die Investorenvertreter von ISS wiederum würden dem "Handelsblatt" zufolge gar raten, der gesamten Führungsriege die Entlastung zu verweigern. Die DWS halte diese Empfehlung "für unangemessen, da der Verdacht gegen eine Person zu einem Votum gegen das gesamte Gremium führt und darüber hinaus die Unschuldsvermutung ad absurdum geführt wird".