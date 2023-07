Die Analysten hätten die UmweltBank im Rahmen eines Residualeinkommens-Verfahrens bewertet. Die Summe der diskontierten Residualeinkommen ergebe einen Wert in Höhe von 14,40 Mio. EUR (bisher: 14,65 Mio. EUR) je Aktie. Die Kurszielreduktion sei dabei ausschließlich eine Folge der auf 4,97% (bisher: 4,20%) erhöhten Eigenkapitalkosten, resultierend aus einer Anhebung des risikolosen Zinssatzes sowie des unternehmensspezifischen Betas.



Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 11,20 EUR vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 17.07.2023)



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 25.000 Umweltprojekte finanziert.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, bewerten die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) unverändert mit dem Votum "kaufen".Die UmweltBank AG sei im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 in der Lage gewesen, auch im schwierigen Marktumfeld, das Geschäftsvolumen weiter auf 6.602,1 Mio. EUR (31.12.21: 6.451,0 Mio. EUR) auszubauen. Die Basis für diesen Anstieg würden die neu vergebenen Kredite in Höhe von 623 Mio. EUR (VJ: 845 Mio. EUR) bilden, womit das ausstehende Kreditvolumen auf 3.139,03 Mio. EUR (31.12.21: 3.072,52 Mio. EUR) auf einen neuen Rekordwert gesteigert worden sei. Die abnehmende Dynamik beim Neukreditvolumen sei vor allem auf eine rückläufige Nachfrage im Bereich der privaten Baufinanzierungen zurückzuführen, sei also eine Folge der verteuerten Finanzierung auf der einen Seite und der nach wie vor hohen Preisniveaus auf der anderen Seite. Auch bei den erneuerbaren Energien hätten sich die neuen Kredite reduziert, hier sei allerdings auch die Verschiebung von Krediten in das laufende Geschäftsjahr in Höhe von 170 Mio. EUR enthalten.Auf Basis des ausgeweiteten Kreditbestandes hätten sich die Zinserträge auf 74,40 Mio. EUR (VJ: 70,90 Mio. EUR) erhöht, das Zinsergebnis habe sich hingegen auf 58,79 Mio. EUR (VJ: 63,24 Mio. EUR) deutlich rückläufig entwickelt. Hier sei eine weitere Reduktion der Zinsmarge auf 1,07% (VJ: 1,21%) enthalten. Einerseits könnten bei neuen Krediten höhere Zinsen durchgesetzt werden, der umfangreiche Kreditbestand führe jedoch erst zu einer zeitverzögerten Anpassung der Zinsen statt. Demgegenüber hätten die Zinserhöhungen die hauptsächlich aus kurzfristigen Einlagen bestehende Passiva verteuert. Zudem sei ein Teil der zinsgünstigen TLTRO-Mittel zurückgeführt worden.Im Gegensatz zum rückläufigen Zinsergebnis weise die UmweltBank AG beim Provisionsergebnis sowie bei den anderen Erträgen einen deutlichen Anstieg auf insgesamt 34,55 Mio. EUR (VJ: 12,60 Mio. EUR) auf. Einen besonderen Anteil daran habe die Veräußerung einer Beteiligung an einer Windparkgesellschaft gehabt, wodurch ein Nettoerlös in Höhe von ca. 20 Mio. EUR erreicht worden sei.Mit einem EBT in Höhe von 39,21 Mio. EUR (VJ: 38,09 Mio. EUR) habe die UmweltBank AG die Erwartungen getroffen. Der im Vergleich zum deutlichen Anstieg der Gesamterträge nur leichte Ergebnisanstieg sei eine Folge der gestiegenen Verwaltungsaufwendungen, in denen Kosten für den Wechsel des Kernbanksystems (3,6 Mio. EUR) sowie gestiegene Aufwendungen aus der fortgesetzten Ausweitung der Belegschaft enthalten seien. Ein weiterer Faktor, der zum Kostenanstieg geführt habe, seien die höheren Zuführungen zur Risikovorsorge für Kundenkredite gewesen, die mit 9,29 Mio. EUR (VJ: 3,26 Mio. EUR) deutlich über Vorjahresniveau gelegen hätten.Dem rückläufigen Zinsergebnis solle ein Anstieg beim Provisions- und Handelsergebnis gegenüberstehen. Hierzu solle der Ausbau der Vertriebstätigkeiten bei den eigenen Fonds der Marke "UmweltSpektrum" sowie ein Ausbau des Emissionsgeschäftes beitragen. Zusätzlich zur geplanten Steigerung der Bekanntheit dieser Marke sollten auch die Investments in grüne Projekte ausgebaut werden, so dass der Ertrags- und Ergebnisbeitrag des Geschäftes außerhalb der Kreditvergabe, also in den Geschäftsfeldern "Wertpapiergeschäft" und "Investments", zunehmen sollte. Die Analysten würden von einer rückläufigen Entwicklung der Veräußerungserträge und damit von einem Rückgang der übrigen Erträge ausgehen, so dass insgesamt ein rückläufiges Ertragsbild vorherrschen sollte.Auf Kostenseite dürften die Migrationskosten auf das neue Kernbanksystem, wofür für 2023 Investitionen in Höhe von rund 10 Mio. EUR und für 2024 in Höhe von rund 4 Mio. EUR veranschlagt würden, zu einem Anstieg des Verwaltungsaufwands führen. Zudem solle der Belegschaftsausbau fortgesetzt werden. Insofern befinde sich die Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 in einem Transformationsprozess, an dessen Ende ab dem Jahr 2025 eine moderne IT-Infrastruktur vorliege und mehr Mitarbeiter am neuen Firmensitz "UmweltHaus" beschäftigt sein würden. Schließlich solle ab 2025, auch vor dem Hintergrund der dann steigenden Zinsmarge, deutliche Ertrags- und Ergebnisverbesserungen erwirtschaftet werden.Die Analysten würden für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 mit einem Zinsergebnis in Höhe von 49,81 Mio. EUR (2023) bzw. 53,25 Mio. EUR (2024) rechnen, welches damit unterhalb des Niveaus der vergangenen beiden Geschäftsjahre liegen dürfte. Erst ab 2025 würden die Analysten wieder einen spürbaren Anstieg des Finanzergebnisses erwarten, insbesondere durch einen Anstieg der Zinsmarge sowie der Kreditvergaben getrieben. Bei den übrigen Erträgen (inkl. Provisionserträge) würden die Analysten unterstellen, aufgrund des Rückgangs bei den Veräußerungserlösen, eine sichtbare Reduktion, bevor steigende Beteiligungs- und Wertpapiererträge ab 2024 zu einem Anstieg führen sollten.Aufgrund des starken Anstiegs der Verwaltungsaufwendungen, welche sowohl den erhöhten Personalaufwand als auch die erhöhten Transformations-Kosten enthalten würden, würden die Analysten für das laufende Geschäftsjahr ein Vorsteuerergebnis (vor Rücklagenbildung) in Höhe von 20,84 Mio. EUR prognostizieren und damit im Rahmen der Unternehmens-Guidance liegen. Nach einem weiteren Transformationsjahr sollte das Vorsteuerergebnis erst im Geschäftsjahr 2025 wieder oberhalb des Niveaus der vergangenen Geschäftsjahre liegen.