14,95 EUR -0,99% (22.08.2022, 12:33)



14,85 EUR -1,66% (22.08.2022, 12:33)



DE0005570808



557080



UBK



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 25.000 Umweltprojekte finanziert. (22.08.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, stufen die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) weiterhin mit "halten" ein.Mit Vorlage der Halbjahreszahlen 2022 werde auf dem ersten Blick deutlich, dass die UmweltBank AG auch angesichts der aktuell herausfordernden Konjunktursituation in der Lage gewesen sei, das Geschäftsvolumen auszuweiten. Gegenüber dem Geschäftsjahresende 2021 habe das Geschäftsvolumen um 285 Mio. EUR bzw. um 4,4% zugelegt. Hierzu habe ein Neukundengeschäft von 325 Mio. EUR beigetragen, welches auf weiterhin hohem Niveau liegt und im Rahmen der Unternehmenserwartungen ausgefallen sei. Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2021 habe das UmweltBank-Management auf Gesamtjahresbasis ein Neukundengeschäft über dem durchschnittlichen Wert der vergangenen fünf Jahre (610 Mio. EUR) in Aussicht gestellt.Trotz dieser im Rahmen der Erwartungen liegenden Entwicklung weise die UmweltBank AG einen deutlichen Rückgang des Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnisses um -13,1% auf 29,69 Mio. EUR (VJ: 34,16 Mio. EUR) aus. Hier dürfte sich insbesondere das Zinsergebnis aufgrund des Auslaufs von Corona-Sonderkonditionen bei der Mittelherkunft (GLGR-Mittel) und damit aufgrund einer Steigerung des Zinsaufwands rückläufig entwickelt haben. Dies sei zwar so im Vorfeld erwartet worden, die Höhe des Rückgangs sei jedoch stärker als von den Analysten angenommen ausgefallen.Demgegenüber sei das Provisions- und Handelsergebnis um 29,7% auf 4,88 Mio. EUR (VJ: 3,77 Mio. EUR) gesteigert worden. Hier habe sich aber die kundenseitige Zurückhaltung bei der Investition in Wertpapieranlagen bemerkbar gemacht, die angesichts der eingetrübten konjunkturellen Aussichten stärker ausgefallen sei als erwartet.Flankierend zu den insgesamt unter den Erwartungen liegenden Gesamterträgen seien die Gesamtkosten um 4,29 Mio. EUR bzw. um 26,4% auf 20,56 Mio. EUR (VJ: 16,27 Mio. EUR) geklettert. Zum Teil sei diese Entwicklung auf den Ausbau der Belegschaft zurückzuführen. Zum Stichtag 30.06.2022 habe der Mitarbeiterbestand bei 314 gelegen, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 278 Mitarbeitern. Darüber hinaus werde derzeit ein neues Kernbanksystem eingeführt, welches im laufenden Geschäftsjahr außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR nach sich ziehen dürfte. Zusätzlich zu diesen erwarteten Kostensteigerungen habe das Kreditinstitut die Bankenabgabe zur Einlagensicherung auf 2,57 Mio. EUR (VJ: 1,54 Mio. EUR) steigern müssen.Angesichts der unter den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung habe das UmweltBank-Management bereits vor Veröffentlichung der Halbjahreszahlen eine Prognoseanpassung vorgenommen. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 werde ein Ergebnis vor Steuern von etwa 34 Mio. EUR erwartet, nachdem bisher ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres (38,10 Mio. EUR) in Aussicht gestellt gewesen sei. Bereits mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2021 habe die Gesellschaft mit einer rückläufigen Entwicklung des Zinsüberschusses gerechnet, insbesondere da günstige Refinanzierungen (GLRG-Mittel) ausgelaufen seien.Die Auswirkungen der deutlich sichtbaren Zinswende würden von der UmweltBank als positiv auf die Zinsmarge eingestuft. Mit Blick auf die Unternehmenshistorie sei dies nachvollziehbar. Im Umfeld der historisch niedrigen Zinsniveaus habe sich die Zinsmarge der UmweltBank AG ebenfalls auf einen historisch niedrigen Wert von 1,21% (GJ 2021) reduziert. Die positiven Effekte würden jedoch noch nicht im laufenden Geschäftsjahr sichtbar werden, da die Zinserhöhung nur beim Neugeschäft oder bei Kreditprolongationen weitergegeben werden könne.Die Summe der diskontierten Residualeinkommen ergebe auf Kurszielbasis 31.12.2023 einen Wert in Höhe von 577,44 Mio. EUR. Angesichts einer ausstehenden Anzahl von Aktien von 35,44 Mio. Stück kalkuliere sich ein fairer Unternehmenswert je Aktie in Höhe von 16,30 EUR (bisher: 17,20 EUR). Zwar habe die Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2022 eine leichte Kurszielreduktion nach sich gezogen, im Wesentlichen sei jedoch die Erhöhung der Eigenkapitalkosten auf 3,95% (bisher: 3,50%) hierfür verantwortlich gewesen.