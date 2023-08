Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die UmweltBank-Aktie. (Analyse vom 16.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze UmweltBank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

10,10 EUR +1,81% (16.08.2023, 10:52)



XETRA-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

9,96 EUR +0,20% (16.08.2023, 09:53)



ISIN UmweltBank-Aktie:

DE0005570808



WKN UmweltBank-Aktie:

557080



Ticker-Symbol UmweltBank-Aktie:

UBK



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 25.000 Umweltprojekte finanziert. (16.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, bewerten die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) unverändert mit dem Votum "kaufen".Trotz des aktuellen für die Bankenbranche herausfordernden Marktumfelds habe die UmweltBank AG auch zum 30.06.2023 das Geschäftsvolumen, also die Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten und andere Verpflichtungen, um 3,1% auf 6.805 Mio. Euro (31.12.22: 6.602 Mio. Euro) gesteigert. Zu dieser Entwicklung dürften auf der Aktivseite insbesondere der Anstieg bei den ausstehenden Umweltkrediten auf 3.889 Mio. Euro (31.12.22: 3.703 Mio. Euro) beigetragen haben. Das Neukreditvolumen habe mit 397 Mio. Euro (VJ: 325 Mio. Euro) um 22,2% damit deutlich über dem Wert des Vorjahres gelegen.Dieser positiven Bilanzentwicklung stehe jedoch ein Rückgang bei den Ertrags- und Ergebniskennzahlen gegenüber. Auffällig sei der Rückgang beim Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis auf 25,13 Mio. Euro (VJ: 29,69 Mio. Euro). Zwar veröffentliche die UmweltBank AG keine weiteren Details zur Ertragsentwicklung, es sei aber davon auszugehen, dass hierfür eine rückläufige Entwicklung des Zinsergebnisses verantwortlich sei.Nach wie vor sorge das gestiegene Zinsniveau für einen stärkeren Anstieg der Zinsaufwendungen, da diese aufgrund der Kurzfristigkeit des Einlagengeschäftes flexibler auf Marktänderungen reagieren würden. Darüber hinaus dürfte das Auslaufen von Corona-Sonderkonditionen für einen zusätzlichen Anstieg der Zinsaufwendungen gesorgt haben. Schon im Vorfeld habe das UmweltBank-Management mit einer rückläufigen Entwicklung der Zinsmarge gerechnet.Die damit rückläufige Ertragsentwicklung werde von einem deutlichen Anstieg der operativen Kosten begleitet. Dabei sei der Personalaufwand um 27,9% auf 12,27 Mio. Euro geklettert (VJ: 9,60 Mio. Euro). Einerseits werde dieser Anstieg vom Ausbau der Belegschaft auf 351 Mitarbeiter (VJ: 314 Mitarbeiter) getragen. Andererseits hätten die allgemein gestiegenen Lohnniveaus ebenfalls hierzu beigetragen. Der Belegschaftsausbau sei dabei als Vorbereitung für den geplanten Ausbau der Geschäftstätigkeit zu verstehen. Darüber hinaus führe der derzeit laufende Wechsel des Kernbankensystems zu einer höheren Bindung personeller Kapazitäten.Zusammen mit dem Anstieg des Personalaufwands habe die Cost-Income-Ratio auf 89,6% (VJ: 59,5%) spürbar zugelegt. Sowohl der Rückgang der Einnahmen als auch der Anstieg der Ausgaben hätten letztendlich das Vorsteuerergebnis auf 3,11 Mio. Euro (VJ: 14,01 Mio. Euro) und das Periodenergebnis auf 1,49 Mio. Euro (VJ: 3,11 Mio. Euro) zurückgehen lassen.Gemäß dem Bewertungsmodell der Analysten sollte die UmweltBank AG in der Lage sein, bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital, ein Return on Equity (nach Steuern) von nachhaltig 10,90% zu erzielen. Unter der Annahme von Eigenkapitalkosten von 4,97% sollte im Endwert damit eine nachhaltige Überrendite von 5,93% oder ein Buchwertfaktor von 2,19 erwirtschaftet werden. Zur Bestimmung des Endwertes hätten die Analysten daher ein Premium über den Buchwert in Höhe von 2,19 angesetzt.Die Summe der diskontierten Residualeinkommen ergebe einen Wert in Höhe von 488,93 Mio. Euro (bisher: 510,49 Mio. Euro). Angesichts einer ausstehenden Anzahl von Aktien von 35,44 Mio. Stück ergebe sich ein fairer Unternehmenswert je Aktie von 13,80 Euro (bisher: 14,40 Euro). Die Reduktion des fairen Wertes sei vornehmlich auf den Wegfall der Erträge aus der geplanten Beteiligungsveräußerung und damit auf die deutliche Ergebnisreduktion für das laufende Geschäftsjahr 2023 zurückzuführen. Auf der anderen Seite hätten die Analysten das Zinsergebnis für 2024 und 2025 leicht reduziert.