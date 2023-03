In seinen Schätzungen habe der Analyst diese Entwicklung berücksichtigt und für das laufende Geschäftsjahr 2023 eine Anpassung an die Unternehmens-Guidance vorgenommen. Er habe zudem die Schätzungen für 2024 reduziert und berücksichtige nun eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Zinsmarge. Darüber hinaus gehe er konservativ von einer weiterhin bestehenden Zurückhaltung der Wertpapierkunden aus. Eine ab 2025 erwartete deutliche Ertrags- und Ergebnisverbesserung habe er im Terminal Value seines Residualeinkommens-Modells berücksichtigt.



Die Summe der diskontierten Residualeinkommen ergebe einen Wert in Höhe von 536,69 Mio. Euro. Angesichts einer ausstehenden Anzahl von Aktien von 35,66 Mio. Stück ergebe sich ein fairer Unternehmenswert je Aktie von 14,65 Euro (bisher: 16,00 Euro). Die Kurszielreduktion sei dabei eine Folge der deutlich angepassten Schätzungen des konkreten Schätzzeitraums 2023 und 2024.



Auf Basis des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 12,30 Euro je Aktie vergibt Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die UmweltBank-Aktie. (Analyse vom 03.03.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze UmweltBank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

12,10 EUR +0,41% (06.03.2023, 09:50)



XETRA-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:

12,00 EUR 0,00% (06.03.2023, 09:25)



ISIN UmweltBank-Aktie:

DE0005570808



WKN UmweltBank-Aktie:

557080



Ticker-Symbol UmweltBank-Aktie:

UBK



Kurzprofil UmweltBank AG:



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 25.000 Umweltprojekte finanziert. (06.03.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, bewertet die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) unverändert mit dem Votum "kaufen".Gemäß vorläufigen Zahlen sei es der UmweltBank AG in einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld gelungen, den Wachstumskurs fortzusetzen. Augenfällig sei dabei der weitere Anstieg der Bilanzsumme um 1,0% auf ca. 6,00 Mrd. Euro (31.12.21: 5,93 Mrd. Euro), welcher auf der Aktivseite von einem Anstieg der ausgegebenen Umweltkredite und auf der Passivseite von einem Anstieg der Kundeneinlagen getragen worden sei.In den vorläufigen Zahlen werde das Zinsergebnis nicht getrennt ausgewiesen. Der Analyst gehe jedoch, trotz des angestiegenen Kreditbestandes, von einer rückläufigen Entwicklung des Zinsergebnisses aus. Dies liege insbesondere an der weiterhin rückläufigen Entwicklung der Zinsmarge auf 0,93% (VJ: 1,21%). Nach dem Auslauf der Corona-Sonderkonditionen bei der Mittelherkunft habe der allgemeine Anstieg des Zinsniveaus eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung gespielt. Denn die Zinsanhebungen im Kreditbestand würden nur nach Ablauf der Zinsbindungsfristen oder bei Neukrediten stattfinden.Demgegenüber stünden aber auf der Passivseite die Kundeneinlagen mit kurzer Bindung und würden damit schneller auf Zinsanhebungen regieren. Dass aber dennoch insgesamt das Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis auf 74,09 Mio. Euro (VJ: 63,20 Mio. Euro) deutlich angestiegen sei, dürfte in erster Linie auf den Nettoerlös in Höhe von ca. 20 Mio. Euro aus der erfolgreichen Veräußerung eines Windparks, zurückzuführen sein.Trotz der erreichten deutlichen Ertragssteigerung liege das Vorsteuerergebnis mit 39,19 Mio. Euro (VJ: 38,09 Mio. Euro) "nur" um 2,9% über den Vorjahreswert. Im Oktober 2022 habe das UmweltBank-Management, nach der Windpark-Veräußerung, ein EBT in Höhe von ca. 40 Mio. Euro in Aussicht gestellt, was weitestgehend als erfüllt anzusehen sei. Die unterproportionalen Ergebnisentwicklung sei auf der einen Seite eine Folge des um 15,9% auf 19,88 Mio. Euro (VJ: 17,15 Mio. Euro) gestiegenen Personalaufwandes. Hier finde sich ein Anstieg der Belegschaft einerseits sowie andererseits allgemeine Lohnanpassungen wieder.Darüber hinaus seien die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen, zuzüglich des sonstigen Aufwandes, insgesamt um 40,1% auf 24,36 Mio. Euro (VJ: 17,39 Mio. Euro) ebenfalls stark angestiegen. Allein die aktuell in der Umsetzung befindliche Einführung des neuen Kernbanksystems (Migrationsprozess) habe im vergangenen Geschäftsjahr Aufwendungen in Höhe von rund 3,60 Mio. Euro nach sich gezogen. Mit dem Migrationsprozess gehe zugleich eine höhere Personalbindung einher, womit auch ein Teil des höheren Personalaufwandes erklärt werde.Darüber hinaus werde mit einer Zurückhaltung der Kunden im Wertpapiergeschäft gerechnet, was das Provisions- und Handelsergebnis belasten dürfte. Schließlich stünden den rückläufigen Erträgen steigende Aufwendungen aus der Einführung des neuen Kernbankensystems gegenüber.Der daraus resultierenden rückläufigen Ertragsseite stünden erwartete weiterer Kostensteigerungen gegenüber. Diese würden mit den planmäßigen weiteren Investitionen in Personal zusammenhängen, also mit einer Fortsetzung des Personalaufbaus, wenngleich hier mit einer geringeren Dynamik zu rechnen sei. Besonders stark dürften aber die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung des Kernbankensystems ansteigen.Im Geschäftsjahr 2022 hätten diese bei rund 4 Mio. Euro gelegen. Für 2023 werde hier mit einem Anstieg auf rund 10 Mio. Euro gerechnet, bevor im kommenden Geschäftsjahr 2024 ein Rückgang auf ca. 4 Mio. Euro erwartet werde. Neben diesen Kosten binde der Migrationsprozess auch personelle Kapazitäten. Mit dem neuen System von Atruvia werde die UmweltBank AG ihren Kunden ein verbessertes Kundenerlebnis bieten, neue Produkte erarbeiten sowie interne Arbeitsabläufe und Prozesse verbessern.Insofern befinde sich die Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 in einem Transformationsprozess, an dessen Ende ab dem Jahr 2025 eine moderne IT-Infrastruktur vorliege und mehr Mitarbeiter am neuen Firmensitz "UmweltHaus" beschäftigt sein würden. Schließlich solle ab 2025, auch vor dem Hintergrund der dann steigenden Zinsmarge, deutliche Ertrags- und Ergebnisverbesserungen erwirtschaftet werden.