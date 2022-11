Nach dem starken Kursrückgang der UmweltBank-Aktie vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, nun das Rating "kaufen" (bisher: "halten") für die UmweltBank-Aktie. (Analyse vom 09.11.2022)



Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) ist eine unabhängige Privatbank. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 25.000 Umweltprojekte finanziert.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, ändern ihre Empfehlung für die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) von "halten" auf "kaufen".Mit Meldung vom 28. Oktober 2022 habe das UmweltBank-Management über die erfolgreiche Veräußerung einer Windparkbeteiligung informiert. Der erzielte Nettoerlös in Höhe von ca. 20 Mio. Euro entspreche der im Vorfeld kommunizierten Größenordnung, die einen außerordentlichen Ergebnisbeitrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Bereich in Aussicht gestellt habe. Unter Einbezug des außerordentlichen Ergebnisbeitrages passe die Gesellschaft die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 an. Nunmehr werde ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 40 Mio. Euro erwartet, gegenüber der bisherigen Prognose, die ein EBT von 34 Mio. Euro in Aussicht gestellt habe.Das bedeute, dass sich nicht der gesamte Nettoerlös im Nachsteuerergebnis wiederfinden werde. Einerseits werde das Management der UmweltBank AG, als Antwort auf das aktuell herausfordernde Geschäftsumfeld und den schwächeren Geschäftsaussichten im Wertpapiergeschäft, eine höhere Vorsorge bilden. Dabei handle es sich zwar um einen ergebniswirksamen Effekt, die Vorsorge erhöhe jedoch das regulatorische Eigenkapital und könnte somit als vorweggenommene Ergebnisthesaurierung betrachtet werden.Auf der anderen Seite werde der außerordentliche Ertrag dazu genutzt, um aktuell sichtbare Belastungen aus der Bewertung festverzinslicher Wertpapiere des Eigenbestandes vorweg in das laufende Geschäftsjahr 2022 ergebniswirksam zu berücksichtigen. In Summe dürfte sich die hieraus stammende Ergebnisbelastung auf rund 14 Mio. Euro belaufen, wobei aus der Unternehmensmeldung nicht hervorgehe, welcher Anteil auf die höhere Vorsorgebildung und welcher Anteil auf die Bewertungsanpassung festverzinslicher Wertpapiere entfalle.Da aber die festverzinslichen Wertpapiere von der UmweltBank AG in der Regel bis zur Endfälligkeit gehalten würden, sollte bei einer störungsfreien Rückzahlung der von der Abwertung betroffenen Anleihen der Nominalbetrag zurückfließen. In diesem Falle würde es dann zu einer Aufholung der zuvor vorgenommenen Abwertung kommen, was mit einem Sonderertrag einhergehen würde.Grundsätzlich biete das aktuelle Marktumfeld ein gemischtes Bild im Hinblick auf die Geschäftsaussichten der UmweltBank AG. Auf der einen Seite gehe die erfolgte Zinswende mit einem Anstieg der Zinsmarge einher, wobei positive Effekte erst in den kommenden Perioden sichtbar werden dürften. Im Zeitraum Januar 2022 bis September 2022 seien beispielsweise die Bauzinsen von 1,0% auf rund 3,5% deutlich angestiegen.Im Kreditneugeschäft liege ein ebenfalls gemischtes Bild vor. Während, nach Unternehmensangaben, die Nachfrage nach Finanzierungen im erneuerbare Energien-Bereich hoch bleibe, herrsche bei den Immobilienfinanzierungen erwartungsgemäß eine verhaltene Nachfrage. Per 31.12.2021 hätten Immobilienkredite insgesamt 35% am Gesamt-Kreditvolumen der UmweltBank AG ausgemacht.Auch die Nachfrage nach Investmentfonds liege marktbedingt unter den Erwartungen des Managements. Insgesamt hätten die drei Fonds der UmweltSpektrum-Familie ein Fondsvolumen von rund 120 Mio. Euro. Im Rahmen des ersten Pressegespräches 2022 habe das UmweltBank-Management 230 Mio. Euro als Zielgröße des Fondsvolumens bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres publiziert.Für die Bewertung der UmweltBank AG hätten die Analysten der GBC AG ein Residual-Einkommens-Modell herangezogen, wobei mittels der Differenz aus Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalkosten die Überschussrendite der Schätzperioden bestimmt werde. Dabei hätten die Analysten der GBC AG für die Schätzperioden der drei Geschäftsjahre 2022e - 2024e konkrete Erwartungen hinsichtlich der Jahresüberschüsse und sich daraus ergebenden Veränderungen des Eigenkapitals formuliert. Daraus würden sich die erwarteten Eigenkapitalrenditen ableiten lassen. Aus der erwirtschafteten Überschussrendite einer Periode lasse sich das Residualeinkommen des Geschäftsjahres ableiten. Die erwarteten Residualeinkommen würden sodann mit den Eigenkapitalkosten auf den Bewertungsstichtag diskontiert. Zur Bestimmung des Endwertes würden die Analysten der GBC AG ein Premium auf den aktuellen Buchwert ansetzen.Der maßgebliche Diskontierungssatz für die Verwendung im Residual-Einkommens-Modell seien die Eigenkapitalkosten. Für die Ermittlung der Eigenkapitalkosten seien die Marktrisikoprämie, das gesellschaftsspezifische Beta sowie der risikolose Zinssatz zu ermitteln.Der risikolose Zinssatz werde gemäß den Empfehlungen des Fachausschusses für Unternehmensbewertungen und Betriebswirtschaft (FAUB) des IDW aus aktuellen Zinsstrukturkurven für risikolose Anleihen abgeleitet. Grundlage dafür würden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zerobond-Zinssätze nach der Svensson-Methode bilden. Zur Glättung kurzfristiger Marktschwankungen würden die Durchschnittsrenditen der vorangegangenen drei Monate verwendet und das Ergebnis auf 0,25 Basispunkte gerundet. Der aktuell verwendete Wert des risikolosen Zinssatzes betrage 1,50% (bisher: 1,25%).Als angemessene Erwartung einer Marktrisikoprämie würden die Analysten der GBC AG die historische Marktrisikoprämie von 5,50% ansetzen. Diese werde von historischen Analysen der Aktienmarktrenditen gestützt. Die Marktprämie gebe wieder, um wie viel Prozent der Aktienmarkt erwartungsgemäß besser als die risikoarmen Staatsanleihen rentiere.Die Beta-Berechnung hätten die Analysten der GBC AG aus der historischen Kursdatenbasis der UmweltBank AG (monatliche Kursentwicklung der vergangenen vier Jahre) ermittelt. Als Vergleichsindices hätten die Analysten der GBC AG dabei den Kursindex STOXX® Europe 600 Banks herangezogen und in der Regressionsanalyse über einen Zeitraum von fünf Jahren jeweils gemittelt. Auf dieser Basis hätten die Analysten ein Beta in Höhe von 0,49 (bisher: 0,49) ermittelt, welches sie zudem gemäß den Arbeiten von Blume bereinigt bzw. geglättet hätten. Unter Verwendung der getroffenen Prämissen würden sich Eigenkapitalkosten von 4,20% (bisher: 3,95%) kalkulieren (Beta multipliziert mit Risikoprämie plus risikoloser Zinssatz).Die Summe der diskontierten Residualeinkommen ergebe auf Kurszielbasis 31.12.2023 einen Wert in Höhe von 566,92 Mio. Euro. Angesichts einer ausstehenden Anzahl von Aktien von 35,44 Mio. Stück kalkuliere sich ein fairer Unternehmenswert je Aktie in Höhe von 16,00 Euro (bisher: 16,30 Euro). Auf der einen Seite habe die nach der Veräußerung des Windparks vorgenommene Prognoseerhöhung einen höheren fairen Wert zur Folge. Allerdings gehe die Erhöhung der Eigenkapitalkosten auf 4,20% (bisher: 3,95%), was aus der Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 1,50% (bisher: 1,25%) resultiere, mit einer Minderung des Kursziels einher.