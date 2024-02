(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UmweltBank-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) mit "kaufen" ein.Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf die Finanzierung umweltfreundlicher Projekte sei die UmweltBank AG in einem grundsätzlich wachsenden Geschäftsfeld tätig. Dennoch könne sich auch das "grüne" Kreditinstitut den allgemeinen Marktbedingungen nicht entziehen, sodass sich die Gesellschaft derzeit in einem herausfordernden Umfeld bewege. Dieses sei zum einen durch ein rückläufiges Zinsergebnis geprägt, das seine Ursache in einem gestiegenen Zinsumfeld und damit in erhöhten Zinsaufwendungen habe. Dabei würden die Zinsaufwendungen aufgrund der Kurzfristigkeit des Einlagengeschäfts stärker als die Zinserträge steigen, die aus dem längerfristigen Kreditgeschäft stammen würden. Das Einlagengeschäft reagiere somit flexibler auf Marktveränderungen. Zudem seien die Corona-Sonderkonditionen bei den Refinanzierungsmitteln ausgelaufen, was sich zusätzlich auf das Zinsergebnis auswirke.Auf der anderen Seite sei die Nachfrage nach Umweltkrediten weiterhin hoch, während im Bereich der privaten Baufinanzierungen marktbedingt weniger Finanzierungen nachgefragt worden seien. Insgesamt liege das Neukreditvolumen damit unter dem Niveau der Vorjahre.In Summe hätten diese Herausforderungen bereits in 2022 zu einem Rückgang des Zinsüberschusses auf 58,79 Mio. EUR (VJ: 63,24 Mio. EUR) geführt. Dieses Bild habe sich auch im ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt, in dem das Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis mit 25,13 Mio. EUR (1. HJ 22: 29,69 Mio. EUR) erneut unter dem Vorjahreswert liege. Während im Geschäftsjahr 2022 durch den Verkauf einer Beteiligung an einer Windparkgesellschaft ein außerordentlicher Ertrag habe erzielt werden können, der das Ergebnis vor Steuern auf 39,21 Mio. EUR (Vorjahr: 38,09 Mio. EUR) angehoben habe, habe der Rückgang des Zinsergebnisses im ersten Halbjahr 2023 zu einem Rückgang des Periodenergebnisses auf 1,49 Mio. EUR geführt (1. HJ 22: 9,07 Mio. EUR).Zur rückläufigen Ergebnisentwicklung habe auch der in Vorbereitung auf die geplante Geschäftsausweitung vorgenommene Personalaufbau beigetragen. Darüber hinaus habe eine umfangreiche Umstellung des Kernbankensystems stattgefunden, die mit entsprechenden Kosten verbunden gewesen sei. Die Geschäftsjahre 2023 und 2024 würden von der UmweltBank AG als Transformationsphase betrachtet. Diese umfasse die Umstellung auf ein neues Kernbankensystem, den personellen Ausbau, den Bau eines neuen Firmensitzes sowie die Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Insbesondere die Migration des Kernbankensystems sei dabei mit hohen Kosten verbunden, die für das Geschäftsjahr 2023 auf rund 10 Mio. EUR geschätzt würden.Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte die UmweltBank AG ein Ergebnis vor Steuern von rund 1,0 Mio. EUR. Unter dem Strich würden die Analysten der GBC AG für 2023 ein EBT in Höhe von 0,97 Mio. EUR erwarten. Da der überwiegende Teil der Aufwendungen für die Migration auf das neue Kernbank-system im laufenden Geschäftsjahr anfallen werde, sollte es im Geschäftsjahr 2024 zu einem Rückgang der operativen Kosten kommen. Für 2023 würden Kosten für die Systemmigration in Höhe von rund 10 Mio. EUR erwartet. Im Jahr 2024 sollten diese nur noch rund 4 Mio. EUR betragen. Neben der erwarteten Steigerung des Zinsergebnisses sollte die Reduzierung der Aufwendungen bereits im laufenden Geschäftsjahr zu einer spürbaren Ergebnissteigerung führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UmweltBank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:7,42 EUR -1,33% (14.02.2024, 22:02)XETRA-Aktienkurs UmweltBank-Aktie:7,02 EUR -7,63% (14.02.2024, 17:36)ISIN UmweltBank-Aktie:DE0005570808WKN UmweltBank-Aktie:557080Ticker-Symbol UmweltBank-Aktie:UBKKurzprofil UmweltBank AG:Die UmweltBank (ISIN: DE0005570808, WKN: 557080, Ticker-Symbol: UBK) verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Die grüne Bank betreut private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren fast 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet sie nachhaltige Sparkonten, Wertpapiere und Versicherungen an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen. (14.02.2024/ac/a/nw)