Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) schloss den Tag mit einem Minus von mehr als 3%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es mit Kosten in Höhe von USD 2 bis 2,5 Mrd. für die Umstrukturierung seines Betriebs in bestimmten Geschäftsbereichen rechnet, um die "schwierigen makroökonomischen und steuerlichen Bedingungen" meistern zu können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe ein Plus von mehr als +2% verbuchen können, nachdem Foxconn (ISIN: KYG3R83K1037, WKN: A2DT6V, Ticker-Symbol: 0FJ) einen Umsatzanstieg von 18% im November gemeldet habe. Diese Verbesserung sei vom Aktienmarkt als positiv für Apple wahrgenommen worden. Die Firma sei für 50% des Umsatzes von Foxconn verantwortlich. (06.12.2023/ac/a/m)



