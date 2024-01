AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) (-3,2%) habe gestern nachbörslich seinen Jahresabschluss veröffentlicht. Während das vierte Quartal beim Chiphersteller AMD im Bereich der Erwartungen ausgefallen sei, habe das Unternehmen vorab schon mit dem Ausblick für das nächste Quartal enttäuscht. Demnach solle der Umsatz auf USD 5,4 Mrd. plus oder minus USD 300 Mio. zurückgehen.



Die Aktien von General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) (+7,8%) seien am Dienstag sprunghaft angestiegen, nachdem das Unternehmen den Anlegern einen positiven Ausblick für das Jahr 2024 gegeben und signalisiert habe, dass mehr Kapital an die Aktionäre zurückfließen werde. GM gehe davon aus, dass die Zahl der ausstehenden Aktien auf unter 1 Milliarde sinken werde, von derzeit etwa 1,2 Milliarden und 1,6 Milliarden auf dem Höchststand nach dem Börsengang.



Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) (nachbörslich: -0,6%) habe am Dienstag die Marktschätzungen für den Quartalsgewinn und -umsatz übertroffen, da neue Funktionen für künstliche Intelligenz dazu beigetragen hätten, Kunden für seinen Cloud-Dienst Azure zu gewinnen, während gleichzeitig ihre eigenen KI-Dienste ausgebaut worden seien. Das Unternehmen habe hingegen für das laufende Quartal Betriebskosten in Höhe von USD 15,8 bis USD 15,9 Mrd. prognostiziert, gegenüber USD 15,4 Mrd. im vorangegangenen Quartal.



Die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) sei am Dienstag nachbörslich um mehr als 7% abgerutscht, obwohl man die Umsatzprognosen für das vierte Quartal 2023 knapp übertroffen habe, nachdem der Tech-Gigant in seinem wichtigen Werbesektor jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Die Google-Muttergesellschaft habe die prognostizierten Werbeeinnahmen von USD 65,52 Mrd. gegenüber USD 65,8 Mrd. verfehlt, aber die Vorhersagen für die Gesamteinnahmen mit USD 86,31 Mrd. gegenüber USD 85,36 Mrd. übertroffen - ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahr.



Führende Reifenhersteller, darunter Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) (-1,5%), seien am Dienstag von EU-Wettbewerbshütern im Rahmen einer Untersuchung eines möglichen Kartells durchsucht worden. "Die Kommission ist besorgt, dass es zwischen den überprüften Unternehmen zu Preisabsprachen gekommen sein könnte, auch über öffentliche Mitteilungen", habe es in einer Mitteilung der EU-Exekutive geheißen. (31.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) (-1,7%) berichtete für das Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtumsatz in Höhe von USD 58,5 Mrd., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies entspreche einem Rückgang von 42% gegenüber dem Vorjahr und liege knapp unter den Erwartungen. Der signifikante Rückgang sei vor allem auf geringere Einnahmen aus den COVID-19-Produkten Comirnaty und Paxlovid zurückzuführen. Ohne diese beiden Produkte habe das Unternehmen jedoch ein operatives Wachstum von 7% verzeichnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sei auf USD 1,84 gefallen, was einem Rückgang von 72% entspreche, aber fast 20% über den Erwartungen von USD 1,55 gelegen habe.Mondelez (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) (+0,8%) habe gestern nach Börsenschluss sein Zahlenwerk für das vierte Quartal 2023 präsentiert. Dabei seien die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,1% auf USD 9,3 Mrd. gestiegen und hätten somit nahezu exakt den vorangegangenen Erwartungen der Analysten entsprochen. Das organische Wachstum habe sich auf +9,8% belaufen und sei das Resultat gestiegener Preise aber auch eines marginal rückläufigen Absatzes.