Kurzprofil Umicore S.A.:



Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext Brüssel-Symbol: UMI) ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Materialtechnik und Recycling global tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Katalyse, Energie und Oberflächentechnologie und Recycling gegliedert. Umicore S.A. unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien. (23.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Umicore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext Brüssel-Symbol: UMI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Umicore-Aktie sei am Mittwoch um bis zu 17 Prozent auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen. Der Grund: Das in Brüssel ansässige Materialtechnologieunternehmen habe zuvor einen Investitionsplan in Höhe von fünf Milliarden Euro bis 2026 vorgelegt. Jetzt würden sich die ersten Analysten zum neuen Plan zu Wort melden.Die geplante Investitionssumme von Umicore sei höher ausgefallen, als Jefferies erwartet habe. Das Analysehaus habe den Materialtechnologiekonzern deshalb am heutigen Handelstag mit "underperform" eingestuft. Das Kursziel habe Analyst Charlie Bentley bei 26 Euro belassen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg habe der Analyst in einer Mitteilung an die Investoren geschrieben, dass durch den neuen Investitionsplan eine Fremdfinanzierung immer wahrscheinlicher werde.Degroof-Analyst, Frank Claassen, stufe die Aktie von Umicore hingegen mit "hold" ein. Er habe angemerkt, dass das Ziel einer Verdoppelung des Umsatzes bis 2030 "etwas ehrgeiziger" sei als seine Schätzungen. Sein Kursziel laute 41 Euro.Die Analysten seien sich in Bezug auf den neuen Investitionsplan von Umicore nicht einig. Mit seinem Vorhaben habe der belgische Recycling-Spezialist allerdings viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 30,00 Euro, so Alexandra Jarchau von "Der Aktionär" zur Umicore-Aktie. (Analyse vom 23.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link