Tradegate-Aktienkurs Umicore-Aktie:

33,44 EUR -12,02% (22.06.2022, 11:29)



Euronext Brüssel-Aktienkurs Umicore-Aktie:

32,82 EUR -13,43% (22.06.2022, 11:14)



ISIN Umicore-Aktie:

BE0974320526



WKN Umicore-Aktie:

A2H5A3



Ticker-Symbol Umicore-Aktie:

NVJP



Euronext-Symbol Umicore-Aktie:

UMI



Kurzprofil Umicore S.A.:



Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext-Symbol: UMI) ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Materialtechnik und Recycling global tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Katalyse, Energie und Oberflächentechnologie und Recycling gegliedert. Umicore S.A. unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien. (22.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Umicore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext-Symbol: UMI) unter die Lupe.Am Mittwoch hält der belgische Batterie-Recycler seinen Capital Markets Day ab. Doch der strategische Plan "Umicore 2030 - RISE" findet am Markt keinen Anklang, die Aktie verliert daraufhin prozentual zweistellig. Vor allem die geplanten Investitionen und der Margenausblick verschrecken die Marktteilnehmer.Umicore sehe das Potenzial, seinen Umsatz bis 2030 mehr als zu verdoppeln und im gesamten Zeitraum bereinigte EBITDA-Margen jenseits der 20%-Marke zu erzielen. Zwischen 2022 und 2026 würden die Belgier gestaffelte Investitionen in einer Größenordnung von ca. 5 Mrd. Euro planen.Die Ziele von Umicore würden den Anlegern sauer aufstoßen. Zur Stunde verliere das Papier rund 15% an Wert. Wichtig sei nun, dass das 52-Wochen-Tief bei 31,67 Euro nicht nachhaltig unterschritten werde. Sonst drohe aus charttechnischer Sicht ein weiterer Abverkauf.Der belgische Recycling-Spezialist habe die Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 30 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Umicore-Aktie: