Kurzprofil Umicore S.A.:



Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext Brüssel-Symbol: UMI) ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Materialtechnik und Recycling global tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Katalyse, Energie und Oberflächentechnologie und Recycling gegliedert. Umicore S.A. unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien. (09.02.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Umicore: Die Abfallentsorgungsfirma trifft den Nerv der Zeit - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie der Umicore S.A. (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext Brüssel-Symbol: UMI) unter die Lupe.Um Geldanlagen nachhaltig zu gestalten, würden verschiedene Strategien und Anlageprozesse verwendet. Relativ einfach sei es, Unternehmen auf der Ebene der so genannten ESG-Kriterien zu beurteilen. Hier würden diejenigen Gesellschaften herausgesucht, die im Branchenvergleich in ökologischer, sozialer und ethischer Sicht die höchsten Standards setzen würden. Auf der Ebene des Social Responsible Investing (SRI) würden weitere Kriterien definiert, um Firmen mit bestimmten Geschäftsmodellen wie Kohle, Waffen und Tabak aus dem Anlageuniversum auszuschließen.Die "strengsten" Kriterien würden auf der Ebene des "Impact Investing" angewendet. Damit seien Investitionen gemeint, die neben der finanziellen Rendite eine messbare soziale und ökologische Wirkung zum Ziel hätten. Auf dieser Basis habe der ETF-Anbieter Rize in Zusammenarbeit mit dem kanadischen ESG-Forschungsunternehmen Sustainable Market Strategies Vorreiterunternehmen identifiziert. Beispiele aus dem dabei resultierenden Top-Ranking seien der Wärmepumpenspezialist NIBE Industrier, das Zellulose- und Papierunternehmen SCA, die Abfallentsorgungsfirma Umicore und der Spezialist für Wasserbehandlung Kurita.Umicore treffe in einer Welt mit begrenzten natürlichen Ressourcen den Nerv der Zeit. Der belgische Konzern habe sich auf die Fahnen geschrieben, Materialien zu recyceln und wiederzuverwenden. Nach jahrzehntelanger Tätigkeit im konventionellen Bergbau habe sich Umicore vor etwa 20 Jahren noch einmal neu erfunden. Das Unternehmen erziele inzwischen rund 60 Prozent seiner Einnahmen durch die Wiedergewinnung von zuvor bereits verwerteten Mineralien und Edelmetallen und unterstütze damit den Übergang zu einer saubereren, elektrisch betriebenen Welt. Umicore betreibe einige der modernsten Recyclinganlagen der Welt, mit denen rund 30 hochwertige Metalle wie Elektronikschrott, Batterien, Brennstoffzellen und Katalysatoren verarbeitet werden könnten - ein starker Wettbewerbsvorteil. (Ausgabe 05/2023)Börsenplätze Umicore-Aktie: