Eine leichte Steigerung würden 40,9 Prozent erwarten, von einem starken Anstieg würden 10,7 Prozent ausgehen. Weitere 18,9 Prozent der Umfrageteilnehmer seien der Auffassung, dass der deutsche Leitindex auf dem aktuellen Niveau verharren werde. 24 Prozent würden hingegen an fallende Kurse glauben. "Vielen Anlegern scheint bewusst zu sein, dass auf eine solche Schwächephase der Märkte auch wieder eine Wachstumsphase folgen wird", bewerte Thimm Blickensdorf von der Growney-Geschäftsleitung die Ergebnisse.



Auffällig dabei: Anleger ab 50 Jahren würden die künftige Entwicklung des DAX deutlich positiver sehen. In der Altersgruppe zwischen 50 und 64 Jahren würden 54,5 Prozent mit steigenden Kursen rechnen, bei den über 65-Jährigen seien es sogar 56 Prozent. Besonders negativ sei die Erwartung in der Altersgruppe 30 bis 39 Jahre. Hier würden 59,6 Prozent der Befragten ein Minus in den nächsten zwölf Monaten sehen.



Unter den Frauen herrsche allerdings weniger Optimismus als bei den Männern. Während 54 Prozent der Anleger ein Plus beim DAX erwarten würden, seien es bei den Anlegerinnen nur 46,7 Prozent. Im Osten Deutschlands würden 47,3 Prozent der Befragten mit einem guten Börsenjahr 2023 rechnen, im Westen 52,6 Prozent. (02.01.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz des schwierigen Börsenjahres 2022 erwarten die meisten Bundesbürger, dass der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) in den kommenden zwölf Monaten nicht weiter fallen, sondern sogar wieder steigen wird. Dies zeigt eine Civey-Untersuchung im Auftrag des digitalen Vermögensverwalters Growney, berichten die Experten von "FONDS professionell".Die überwiegende Mehrheit der Anleger in der Bundesrepublik sei der Ansicht, dass der deutsche Aktienindex bis Ende 2023 nicht weiter fallen werde. Diese Erwartung hätten 70,5 Prozent der Teilnehmer an einer repräsentativen Umfrage geäußert, die das Meinungs- und Marktforschungsinstitut Civey im Auftrag des digitalen Vermögensverwalters Growney im Dezember erhoben habe. Mehr als jeder Zweite der rund 1.000 Befragten (51,7%) gehe demnach davon aus, dass der DAX in den nächsten zwölf Monaten steigen werde.