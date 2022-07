Hamburg (www.aktiencheck.de) - In Europa wächst die Sorge vor einem möglichen Energienotstand im kommenden Winter, nachdem Russland im Zusammenhang mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine seine Gaslieferungen in Richtung Westen stark reduziert hat, so Bernd Deeken, Fondsmanager des Berenberg Sustainable World Equities.Und auch der voranschreitende Klimawandel erfordere eine Beschleunigung der Energiewende. Denn die Erneuerbaren würden bei der Dekarbonisierung helfen, dem langfristigen Ziel, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Sie würden somit wesentliche Vorteile gegenüber Alternativen wie der vorübergehenden Zuschaltung von Kohle oder dem Energieimport aus anderen Ländern besitzen. Die Nutzung erneuerbarer Energien sei somit zum einen entscheidender Faktor gegen den fortschreitenden Klimawandel und zum anderen ein wichtiger Pfeiler für die nationale Sicherheit in Europa geworden. Die Europäische Kommission und auch die deutsche Bundesregierung hätten bereits mit ersten Initiativen reagiert.Diese Entwicklung sorge auch für Investmentchancen. Allerdings dürfte es trotz des allgemeinen Marktwachstums keine generelle positive Entwicklung aller Aktien im Segment erneuerbarer Energien geben. Profitieren dürften insbesondere Unternehmen im Bereich der Projektenwicklung, schwieriger könnte es für die Hersteller von Windkraftanlagen werden. (28.07.2022/ac/a/m)