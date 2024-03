Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UiPath-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von UiPath Inc. (ISIN: US90364P1057, WKN: A3CND6, Ticker-Symbol: 9UV, NYSE-Symbol: PATH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um rund fünf Prozent gehe es am frühen Donnerstagnachmittag für die Aktie von UiPath nach oben. Grund dafür sei, dass das KI-Unternehmen wieder einmal die Erwartungen der Analysten übertroffen habe. Abonnenten von "Der Aktionär +" hätten bereits am Montag gewusst, dass die Chance auf dieses Szenario hoch sei und die Aktie viel Potenzial habe.Das Automatisierungssoftwareunternehmen habe im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn von 33,9 Millionen Dollar beziehungsweise 6 Cent pro Aktie verzeichnet, während es im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 27,7 Millionen Dollar oder 5 Cent pro Aktie ausgewiesen habe.Auf bereinigter Basis habe UiPath sogar einen Gewinn pro Aktie von 22 Cent erzielt. Die Analysten hätten im Vorfeld lediglich mit 16 Cent gerechnet.Auch der Umsatz sei deutlich angestiegen. Er habe im vierten Quartal bei 405 Millionen Dollar gelegen, was knapp 100 Millionen Dollar mehr gewesen sei als noch im Vorjahresquartal. Die Experten hätten indes nur 384 Millionen prognostiziert.UiPath habe allerdings nicht nur mit seinen Zahlen, sondern auch dem Ausblick überzeugen können. Zwar erwarte man für das erste Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 330 Millionen bis 335 Millionen Dollar, was unter den Analystenschätzungen von 347 Millionen Dollar liege. Doch für das gesamte Geschäftsjahr prognostiziere das Unternehmen einen Umsatz von 1.555 bis 1.560 Millionen Dollar, während der Konsens bei 1.530 Millionen Dollar gelegen habe.Die unfassbare Serie von UiPath halte an. Das Unternehmen habe wieder einmal die Erwartungen übertroffen und sie damit seit dem Börsengang im Jahr 2021 nie verfehlt. Die positiven Zahlen und der Optimismus im Markt gegenüber KI-Aktien dürften den Kurs weiter nach oben treiben.Wer der Kaufempfehlung am Montag gefolgt ist, lässt die Gewinne laufen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur UiPath-Aktie. (Analyse vom 14.03.2024)