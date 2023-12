Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



UiPath Inc. (ISIN: US90364P1057, WKN: A3CND6, Ticker-Symbol: 9UV, NYSE-Symbol: PATH) konzentriert sich auf den Aufbau und die Verwaltung von Automatisierungen und die Entwicklung von Computer Vision Technologie. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von Funktionen, die es ihnen ermöglichen, Automatisierungsmöglichkeiten zu entdecken, mit digitalen Arbeitskräften zu automatisieren, die mit Menschen zusammenarbeiten, und ein Automatisierungsprogramm in großem Umfang zu betreiben. Die Plattform ermöglicht die Automatisierung bestehender und neuer Prozesse und den Einsatz von Softwarerobotern, die eine Reihe von Aktionen ausführen, z.B. sich in Anwendungen einloggen, Informationen aus Dokumenten extrahieren, Ordner verschieben, Formulare ausfüllen und Informationsfelder und Datenbanken aktualisieren. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, UI-Automatisierungen, API-Integrationen und KI-basiertes Dokumentenverständnis in einem einzigen Arbeitsablauf zu entwerfen und zu kombinieren. Das Unternehmen bietet eine verwaltete, mandantenfähige Software-as-a-Service (SaaS)-Version, Automation Cloud, mit der seine Kunden mit der Automatisierung beginnen können, ohne dass sie eine Infrastruktur bereitstellen, Anwendungen installieren oder zusätzliche Konfigurationen vornehmen müssen. (01.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UiPath-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von UiPath Inc. (ISIN: US90364P1057, WKN: A3CND6, Ticker-Symbol: 9UV, NYSE-Symbol: PATH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der noch recht unbekannte Player im Bereich künstliche Intelligent (KI) habe am Freitag für Aufsehen gesorgt. UiPath überzeuge mit seinen starken Quartalszahlen auf ganzer Linie. Nachdem die Aktie bereits mit einer breiten Gap geöffnet habe, sei die steile Aufwärtsbewegung heute weitergegangen. Das sind die Details.UiPath, ein führender Anbieter von Unternehmensautomatisierungssoftware, habe nach Veröffentlichung seiner Quartalszahlen einen beeindruckenden Anstieg seines Aktienkurses um über 20 Prozent verzeichnet. Mit einem Umsatz von 325,9 Millionen Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,12 Dollar habe das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen.Analysten von BMO Capital Markets und Morgan Stanley hätten ihre Kursziele für UiPath angehoben, wobei Letztere das Unternehmen als herausragend unter den kleinen und mittelgroßen Kapitalgesellschaften bezeichnet hätten. Der positive Trend bei UiPaths Net New Annual Recurring Revenue (NNARR) und die Anhebung der Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 würden das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven des Unternehmens unterstreichen.UiPath habe seine Angebotspalette erweitert, um Bereiche wie Prozess-, Aufgaben- und Kommunikationsmining einzuschließen. Diese Diversifikation, kombiniert mit der Integration von generativer KI in seine Automatisierungsplattform, treibe die Akzeptanz bei Großunternehmen voran. Analysten von Bank of America und Davidson würden hervorheben, dass UiPath's Strategie, sich auf Kunden mit den längsten und breitesten Automatisierungswegen zu konzentrieren, Früchte trage.UiPath glänze mit starken Zahlen und lasse die Aktie anspringen. Die Integration von Generativer KI und die Expansion in neue Märkte würden UiPath stark für zukünftiges Wachstum positionieren. Auch aus charttechnischer Sicht sehe es verlockend aus. Der Sprung über die Seitwärtsrange sei am Freitag geglückt.Anleger warten ab, ob sich die Aktie innerhalb der nächsten Tage oberhalb des Ausbruchniveaus um 20 Dollar halten kann, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zu UiPath in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2023)