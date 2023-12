NYSE-Aktienkurs UiPath-Aktie:

25,015 USD +1,11% (21.12.2023, 18:35)



ISIN UiPath-Aktie:

US90364P1057



WKN UiPath-Aktie:

A3CND6



Ticker-Symbol UiPath-Aktie:

9UV



NYSE-Symbol UiPath-Aktie:

PATH



Kurzprofil UiPath Inc.:



UiPath Inc. (ISIN: US90364P1057, WKN: A3CND6, Ticker-Symbol: 9UV, NYSE-Symbol: PATH) konzentriert sich auf den Aufbau und die Verwaltung von Automatisierungen und die Entwicklung von Computer Vision Technologie. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von Funktionen, die es ihnen ermöglichen, Automatisierungsmöglichkeiten zu entdecken, mit digitalen Arbeitskräften zu automatisieren, die mit Menschen zusammenarbeiten, und ein Automatisierungsprogramm in großem Umfang zu betreiben. Die Plattform ermöglicht die Automatisierung bestehender und neuer Prozesse und den Einsatz von Softwarerobotern, die eine Reihe von Aktionen ausführen, z.B. sich in Anwendungen einloggen, Informationen aus Dokumenten extrahieren, Ordner verschieben, Formulare ausfüllen und Informationsfelder und Datenbanken aktualisieren. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, UI-Automatisierungen, API-Integrationen und KI-basiertes Dokumentenverständnis in einem einzigen Arbeitsablauf zu entwerfen und zu kombinieren. Das Unternehmen bietet eine verwaltete, mandantenfähige Software-as-a-Service (SaaS)-Version, Automation Cloud, mit der seine Kunden mit der Automatisierung beginnen können, ohne dass sie eine Infrastruktur bereitstellen, Anwendungen installieren oder zusätzliche Konfigurationen vornehmen müssen. (21.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UiPath-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von UiPath Inc. (ISIN: US90364P1057, WKN: A3CND6, Ticker-Symbol: 9UV, NYSE-Symbol: PATH) unter die Lupe.Anleger hätten vor ein paaar Wochen die UiPath-Aktie wiederentdeckt. Sie habe in kurzer Zeit um satte 60% zugelegt. Der Spezialist für Automatisierungssoftware sei erst seit 2021 an der Börse und habe damals sogar schon bei 85 USD notiert. Der jüngste Kursanstieg könnte daher erst de Anfang eines längeren Aufwärtstrends sein, denn UiPath werde immer mehr als ein KI-Wert wahrgenommen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.12.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze UiPath-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UiPath-Aktie:22,80 EUR +0,44% (21.12.2023, 18:40)