Zu guter letzt sei das FED-Protokoll zur letzten Juni-Sitzung erschienen, von dem sich die Anlegerschaft erste Hinweise auf kommende Zinsschritte erhofft habe. Die "minutes" - wie das Protokoll auch genannt werde - hätten diesbezüglich tatsächlich Einblicke zugelassen und auf weitere Zinsanstiege in 2023 hingedeutet. Bereits in der letzten Sitzung seien sich die Mitglieder über die Zinspause uneiniger gewesen, als es die einstimmige Abstimmung habe scheinen lassen. Dafür verantwortlich seien die nur langsame Annäherung zur Zielinflation von 2% sowie der angespannte Arbeitsmarkt gewesen, weshalb sich die in der nächsten Woche erscheinenden Inflations- und Arbeitsmarktdaten als richtungweisend für die Zinsentscheidung im Rahmen der Juli-Sitzung herausstellen könnten.



Die überwiegend schwach ausgefallenen Makrodaten, sowie die Spekulation über eine weitere Zinsanhebung der FED hätten sich gestern auf den globalen Börsen bemerkbar gemacht. So hätten die Aktienmärkte in Europa als auch in den USA allesamt im negativen Bereich geschlossen. Unter den europäischen Indizes sei der ATX mit -1,50% als größter Verlierer hervorgegangen, während die US-amerikanischen Indizes keine markanten Unterschiede verzeichnet hätten.



Nachdem Russland und Saudi Arabien am vergangenen Montag die Öl-Outputkürzung in den Sommermonaten bekannt gegeben hätten, habe der Ölpreis gestern nur noch einen kleineren Anstieg von gut 0,6% verbucht und liege somit aktuell bei ca. USD 76,40 für ein Barrel der Sorte Brent. Der preisstützende Effekt des zurückgeschraubten Angebots sei hierbei von Sorgen hinsichtlich der trägen Erholung der chinesischen Nachfrage nahezu ausgeglichen worden. Gold habe 0,5% angesichts eines stärkeren Dollars verloren und notiere aktuell bei knapp USD 1.920 pro Feinunze. Der Bitcoin handle momentan zu rund USD 30.500.



Die asiatischen Märkte würden sich am heutigen Morgen deutlich schwächer zeigen und folglich mit signifikanten Abschlägen handeln. Die vorbörslichen Indikationen für Europa würden ebenfalls auf einen schwächeren Handelsstart hindeuten. (06.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte stand gestern eine Vielzahl an Makrodaten aus Europa und den USA auf der Agenda, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zuallererst sei gestern früh in China jedoch der Caixin-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor im Juni erschienen, welcher einen satten Rückgang von 57,1 auf 53,9 verzeichnet habe. In Europa sei die Industrieproduktion für Frankreich sowie Spanien indes etwas besser ausgefallen. In beiden Fällen seien nämlich im Vergleich zum Vormonat Zuwächse in Höhe von 1,2% bzw. 0,4% erfasst worden, welche zudem besser als die Prognosen ausgefallen seien. Im weiteren Tagesverlauf seien für Italien und Spanien anschließend noch die Dienstleistungs-PMIs publiziert worden. Die Indizes seien jedoch mit Werten von 52,2 und 53,4 den Erwartungen (53,0 bzw. 55,5) hinterhergehinkt und hätten Rückgänge zum Vormonat dargestellt. In den USA seien am Nachmittag die Auftragseingänge für Mai gefolgt. Zwar seien diese verglichen zu April mit einem Anstieg von 0,3% höher ausgefallen, die Konsensschätzung von 0,8% sei damit aber nicht erreicht worden.