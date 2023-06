Jenseits der US-Inflationszahlen sorge der Datenkalender in den kommenden Tagen für wenig Spannung. In den USA würden Industrie- und Einzelhandelsdaten Einblick in die realwirtschaftliche Entwicklung zu Beginn von Q2 geben. Die anstehenden Sentimentindikatoren (Empire State - zuletzt deutlicher Rückgang, Philly Fed - im Mai Anstieg von einem niedrigen Niveau, Konsumentenvertrauen - zuletzt leicht fallender Trend auf einem sehr niedrigen Level) würden bereits etwas weiter vorausblicken. Sollten die ZEW-Umfragen für Deutschland und die Eurozone die artverwandten Sentix Erhebungen nachzeichnen, so sei mit einem merklichen Rückgang der Einschätzung der aktuellen Lage zu rechnen. Die Zukunftserwartungen dürften dagegen weitgehend unverändert geblieben sein (Eurozone) bzw. nur leicht nachgeben (Deutschland). Die Industrieproduktionsdaten für den Euroraum seien aktuell stark von den enormen Schwankungen der irischen Zahlen (im März -26% p.m.) beeinflusst und würden daher nur eingeschränkt Einblick in die zugrundeliegende Konjunktur geben. Nach dem vormonatlichen Absturz stehe im April ein Rebound an. Das allgemeine Momentum in der Industrie der Eurozone - blicke man auf diverse Umfragen und weitere nationale Detaildaten - präsentiere sich aktuell schwach.



Zum Auftakt in die neue Handelswoche seien Impulse jedenfalls Mangelware - sowohl vonseiten des Datenkalenders, als auch bei den Unternehmensmeldungen. In Asien würden die Börsen ein gemischtes Bild zeichnen.



Im Hinblick auf die Notenbanksitzung habe auch am Goldmarkt zuletzt Zurückhaltung geherrscht. Deutlich weniger zurückhaltend habe man sich hingegen am Kryptomarkt gezeigt. Die US-Börsenaufsicht SEC habe den Druck auf den Kryptobroker Binance erhöht und werfe diesem vor, eine nicht lizenzierte Wertpapierbörse zu sein. Als Reaktion stelle Binance mit 13. Juni nach Einzahlungen nun auch Auszahlungen in USD ein. Die Nachricht, dass Binance damit zur "Krypto-only"-Börse werde, habe vor allem die geringer kapitalisierten Coins einbrechen lassen - teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Die großen Vertreter wie Bitcoin und Ether seien vergleichsweise glimpflich davongekommen. (12.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Anbetracht des bevorstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank am Mittwoch war der Freitag nur von überschaubaren Marktbewegungen geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während die europäischen Aktienmärkte mit moderaten Verlusten ins Wochenende gegangen seien, habe die Wall Street leichte Zugewinne verbucht. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) handele mittlerweile 20% höher seit seinem Tief im Oktober 2022 und befinde sich damit streng nach Definition wieder in einem Bullenmarkt. Die unerwartet schwachen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten hätten dabei die Hoffnungen auf eine Pause der Zinserhöhungen gestützt. Die Erwartungshaltung im Hinblick auf das weitere Vorgehen der FED habe sich zuletzt zwar immer wieder volatil gestaltet, die Wahrscheinlichkeit für ein Aussetzen im Anhebungszyklus werde aber mit mehr als 70% beziffert. Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Dienstag, also am Tag vor dem Zinsentscheid, könnte hier aber nochmal für Bewegung sorgen.