Mit diesem werbe das Gesundheitsministerium die Herabstufung von Cannabis von "Schedule 1" auf "Schedule 3", was es mit Substanzen wie Ketamin, anabolen Steroiden und Codein-Produkten gleichstellen würde. Bisher sei Cannabis in derselben Kategorie wie Heroin, LSD und Ecstasy eingestuft worden.



Obwohl Marihuana in fast der Hälfte der Staaten für den Freizeitkonsum legalisiert sei, habe die Einstufung von Marihuana neben den harten Drogen das Wachstum der Branche bislang behindert. Das Fehlen von Bundesvorschriften bedeute, dass Cannabisunternehmen in Staaten, in denen der Verkauf von Marihuana für den Freizeitgebrauch legal sei, immer noch keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen oder institutionellem Kapital hätten. Die DEA, die für die Regulierung kontrollierter Substanzen zuständig sei, werde nun eine Überprüfung der Droge einleiten, habe ein Sprecher gegenüber CNBC gesagt.



Anleger sähen darin einen Vorboten für eine bundesweite Legalisierung und im Zuge dessen sei es mit den Kursen von Cannabis-Aktien steil in die Höhe gegangen. Canopy Growth (ISIN CA1380351009/ WKN A140QA) blicke derzeit auf Kursgewinne von knapp 78 Prozent in nur einer Woche. Allerdings sollten sich Anleger dadurch nicht in die Irre führen lassen.



Es dürfte eine Weile dauern, bis es zu dem Thema ein Update gebe und es sei alles andere als sicher, dass dieses den Wünschen der Anleger entsprechen werde. Noch dazu würde sich selbst mit einer Neubewertungen für die Geschäfte von Canopy Growth erst einmal wenig ändern. Es erscheine da nicht unwahrscheinlich, dass die jüngsten Kursgewinne zumindest zum Teil recht schnell wieder kassiert würden und jegliches Investment so spekulativ wie eh und je sei. Wer dennoch in die Branche investieren möchte, ist mit dem breit aufgestellten Nordamerika Cannabis Select Index des AKTIONÄR gut aufgehoben, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (08.09.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die angeschlagene Cannabis-Branche erlebte letzte Woche eine unerwartete Erholung an den Märkten, nachdem Berichte über eine Initiative des US-Gesundheitsministeriums bekannt wurden, so Philipp Schleu vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Wie unter anderem "Business Insider" berichtet habe, habe dieses der DEA (Drug Enforcement Administration) ein Scheiben zukommen lassen, in dem die Neubewertung von Cannabis nahegelegt werde.