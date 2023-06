Linz (www.aktiencheck.de) - Die am Freitag von S&P Global veröffentlichten Einkaufsmanagerindices haben negativ überrascht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Composite Index für den Euroraum sei von 52,8 auf 50,3 Punkte gefallen. Damit liege der für die Finanzmärkte wichtige Konjunkturindikator auf dem gleichen Niveau wie am Jahresbeginn, nur knapp über der Wachstumsschwelle. Die Entwicklung im Dienstleistungssektor sei aktuell deutlich besser als im Verarbeitenden Gewerbe. Konkret in Frankreich sei aber sogar der Einkaufsmanagerindex im Dienstleistungsbereich unter 50 Punkte gerutscht.



An den Finanzmärkten hätten die schwachen europäischen Einkaufsmanagerindices ihre Spuren hinterlassen. Am Freitagmorgen sei EUR/USD um 1,0920 bis 1,0930 gehandelt worden, nach den einzelnen Datenveröffentlichungen sei der Kurs bis auf 1,0841 gefallen. Heute habe sich der Euro etwas erholt und EUR/USD schwanke am Morgen um 1,0900. Mit dem ifo Index stehe heute ein weiterer wichtiger Frühindikator für die deutsche Wirtschaft am Programm. (26.06.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



