Linz (www.aktiencheck.de) - Gestern wurden die BIP-Daten der Chinesischen Volkswirtschaft veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Erwartungen des Marktes seien übertroffen worden, denn die Wirtschaft sei im Quartalsvergleich um 1,3% gewachsen. Das entspreche einem Wachstum von 4,9% gegenüber dem Vorjahr im dritten Quartal. Positiv auf das Wachstum dürften vor allem die höheren Konsumausgaben der Haushalte gewirkt haben. Das Gesamtwachstum sei aber wohl durch den Rückgang der Immobilieninvestitionen aufgrund der anhaltenden Probleme im Immobiliensektor und der finanziellen Schwierigkeiten der Bauträger wohl begrenzt worden.



Die Talsohle des Wachstums dürfte nach dem Tiefpunkt im Juli wohl durchschritten sein. Uneinheitlich habe sich jedoch die Verbesserung des Wachstums gezeigt. Die Daten des Einkaufsmanagerindices von Anfang des Monats würden darauf hindeuten, dass es den großen Unternehmen und dem öffentlichen Sektor besser gehe, während kleinere Privatunternehmen weiterhin zu kämpfen hätten. Bevor aber das Wirtschafswachstum entscheidend und nachhaltig an Fahrt gewinne, werde der Abwärtsdruck auf den CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) wahrscheinlich anhalten. (19.10.2023/ac/a/m)





