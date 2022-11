Widerstandskraft der US-Verbraucher: Die Ergebnisse von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) seien zwar insgesamt enttäuschend gewesen, hätten aber die Resilienz der amerikanischen Verbraucher gezeigt, da der Umsatz in Nordamerika im Jahresvergleich um 20 Prozent gestiegen sei (gegenüber 10 Prozent im 2. Quartal). Im Gegensatz dazu würden sich die Schmerzen der europäischen und britischen Verbraucher bemerkbar machen, je näher die bevorstehende Rezession rücket. Bei mehreren Finanzunternehmen sei derselbe Trend zu beobachten.



Die Aussichten würden sich verschlechtern: Die Unternehmen würden ihre Werbe- und IT-Budgets kürzen. Snapchat und YouTube (im Besitz von Google) seien von einer Kürzung der Werbeausgaben betroffen und Amazon.com und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) hätten deutlich gemacht, dass die IT-Budgets allmählich nach unten korrigiert würden.



III. Big Tech sei die Hauptüberraschung gewesen



Einige der fundamentalen Probleme, die in letzter Zeit bei den Mega-Cap-Aktien aufgetreten seien, schienen die Analysten überrascht zu haben. Sie würden wahrscheinlich auch in den nächsten sechs bis neun Monaten bestehen bleiben.



In den letzten zehn Jahren seien diese Aktien für die Anleger die beste Möglichkeit gewesen, in einem globalen Umfeld, in dem Wachstum Mangelware war, ein überdurchschnittliches Wachstum gegenüber dem übrigen Markt zu erzielen. Diese Unternehmen hätten über enorme Wettbewerbsvorteile, einen hohen operativen Leverage und einen Wachstumskurs verfügelt, der unaufhaltsam schien... bis jetzt.



Die Anleger hätten nun ihren Fokus von attraktiven langfristigen Wachstumsaussichten auf Rentabilität verlagert, die die Unternehmen in naher Zukunft erzielen könnten. Dieser Sinneswandel werde durch das steigende Zinsumfeld noch verschärft.



Die Beispiele Google (Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL)) und Facebook (Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META)) würden zeigen, dass Investoren sich auf die Unternehmen konzentrieren würden, die fähig seien, Margen und Rentabilität auch unter Druck steuern zu können.



Und was noch wichtiger sei: Die Anleger würden es nicht gutheißen, wenn Unternehmen um jeden Preis nach Umsatzwachstum streben würden.



Nach den berauschenden Tagen der ultraniedrigen Zinsen sei klar, dass die Unternehmen, die ihre Kostenstruktur besser anpassen könnten, am besten zurechtkommen würden. Jetzt sei die Zeit für das gute alte Stock Picking gekommen.



Die Gewinnsaison sei offiziell wieder im Gange. (07.11.2022/ac/a/m)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Etwa 80 Prozent der Unternehmen des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und 60 Prozent des STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) haben ihre Ergebnisse für das 3. Quartal vorgelegt, so Axelle Pinon, Mitglied des Investmentkomitees von Carmignac.Die letzten Wochen seien für Aktienanleger sehr ereignisreich gewesen. Nach einem enttäuschenden Start und einigen sehr schwachen Zahlen der Tech-Giganten habe die Berichtssaison nun einen positiven Verlauf genommen. Das sei zwar eine gewisse Erleichterung für die Anleger, aber die Prognosen (oder das Fehlen solcher Prognosen) würden deutlich machen, dass sich viele Unternehmen auf ein schwieriges Jahr 2023 einstellen würden.Und nach mehreren Quartalen, in denen vor allem die Inflation und die Zentralbankpolitik die treibende Kraft hinter den Aktienbewertungen gewesen seien, würden jetzt die Erträge wieder eine größere Rolle spielen.Man sehe drei Hauptaussagen:I. Die Q3-Ergebnisse seien etwas "weniger schlecht als befürchtet"1. Bislang liege das durchschnittliche Gewinnwachstum des S&P 500 im dritten Quartal bei +3 Prozent (gegenüber -3 Prozent vor einer Woche), wobei der größte Teil der positiven Entwicklung auf den Energiesektor entfalle (+150 Prozent). Kommunikationsdienstleistungen, Finanzwerte und Rohstoffe hätten aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber dem frühen Stadium des Konjunkturzyklus mit die stärksten Rückgänge des Gewinnwachstums in diesem Quartal verzeichnet.2. Gewinnwarnungen, insbesondere in Europa, hätten sich im Vorfeld und zu Beginn der Ertragssaison gehäuft und die Erwartungen gesenkt.3. Die Zahlen für das 3. Quartal seien rückwärtsgerichtet und würden daher noch nicht die anhaltende Verschlechterung der makroökonomischen Daten widerspiegeln.4. Die Prognosen seien kurzfristiger als üblich gewesen. Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Rezession und der strengeren finanziellen Bedingungen dürften mit einer gewissen Verzögerung eintreten.II. Diese Themen würden hervorsechen:Die Rentabilität der Konsumgüterunternehmen halte sich vorerst noch in Grenzen. Die Inflation habe sich positiv auf die Rentabilität der Unternehmen ausgewirkt, da die starke Preissetzungsmacht und die widerstandsfähigen Verbraucher (die von den während der Pandemie angesammelten hohen Ersparnisüberschüssen profitiert hätten) es ermöglichen würden, die steigenden Inputkosten an die Kunden weiterzugeben. Da jedoch die Preiselastizität einsetze und sich die Aussichten verdüstern würden, werde die Nachfrage schwächer werden. Damit dürfte die Preissetzungsmacht schwinden, so dass die Unternehmen zwischen steigenden Input-Kosten und sinkenden Produktionspreisen oder der Nachfrage in die Zange genommen würden. Unternehmen mit einer starken Preissetzungsmacht oder defensive Wachstumswerte dürften sich am besten behaupten.