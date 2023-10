Aufgrund der geopolitischen Herausforderungen habe der Sektor der Ölunternehmen in Russland und im Nahen Osten in den letzten Monaten deutlich zugelegt. Die hohe Nachfrage von derzeit über 100 Millionen Barrel pro Tag trage ebenfalls zu dieser Stärke bei. Ebenso vielversprechend sei der Kupfermarkt, insbesondere angesichts des strukturellen Wachstums in den Bereichen Elektromobilität und Windenergie, die künftig an Bedeutung gewinnen würden.



Unternehmen mit Preismacht: Besonders Unternehmen mit etablierten Marken und solche, die eine starke Marktposition durch Monopole innehätten, würden über eine erhebliche Preismacht verfügen. Zudem seien Unternehmen mit regulierten Geschäftsmodellen attraktiv, da sie sogar von einer hohen Inflationsrate profitieren könnten.



Die Positionierung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG für das vierte Quartal: Die Sektoren Rohstoffe, Energie und Basiskonsum, welcher die Preismacht widerspiegele, seien übergewichtet. Aufgrund der prognostizierten wirtschaftlichen Abschwächung sehe man eine Untergewichtung im Industriesektor sowie im zyklischen Konsum aufgrund begrenzter Kaufkraft. Der Finanzsektor werde im kommenden Quartal mit Schwerpunkt auf Börsenbetreibern übergewichtet. Bisher sei der Technologiesektor untergewichtet gewesen, doch aufgrund seiner nachhaltig positiven Entwicklung plane man verstärkte Investitionen in diesem Bereich. Die Positionierung entspreche einer positiven Einschätzung der Kapitalmärkte. (20.10.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Technologie- und Wachstumswerte dürften von den sinkenden Renditen profitieren, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Dabei liege der Schwerpunkt auf nachhaltigem und profitablem Wachstum. Insbesondere Künstliche Intelligenz (KI) nehme eine herausragende Stellung in diesem Sektor ein und werde als bahnbrechende Entwicklung betrachtet. Immer mehr Unternehmen würden in diesen Bereich investieren. Im Gegenzug werde KI auch zu einem Anstieg der Eigenkapitalrendite beitragen.