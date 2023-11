Quelle: Pixabay

Auf lange Sicht Gewinne einfahren

Tipp Nummer 1

Tipp Nummer 2

Ganz egal, wie vielversprechend die eine oder andere Prognose ist: Du darfst keinesfalls dein gesamtes Erspartes in nur ein Unternehmen investieren - das Risiko, das du hier eingehst, ist viel zu hoch. Um das Risiko gering zu halten, lohnt es sich, das Aktienportfolio zu diversifizieren. Investiere in 10 oder 15 Aktiengesellschaften, achte darauf, dass diese in unterschiedlichen Branchen daheim sind und versuche, in Aktiengesellschaften aus verschiedenen Ländern zu investieren.



Wenn du das Risiko so gering wie möglich halten willst, kannst du auch ETFs kaufen. ETFs sind ideal, um eine breite Diversifikation zu schaffen.



Tipp Nummer 3

Korrekturen hinterfragen



Natürlich ist es verlockend, wenn die Bären zugeschlagen und die eine oder andere Aktiengesellschaft weit weg vom Allzeithoch sind. Korrekturen sind ideal, um einzusteigen. Schlussendlich weiß man, dass der Preis der Aktie schon einmal wesentlich höher war und man kann davon ausgehen, dass es zum Comeback kommt.



Doch man muss sich die Korrektur ganz genau ansehen: Hat es den gesamten Markt erwischt, eine Branche oder tatsächlich nur das eine Unternehmen? Vor allem bedeutet die Korrektur nicht, dass es nicht noch weiter nach unten gehen kann.



Es mag verlockend sein, in billige Aktien nach einem Crash zu investieren, das Risiko darf aber nicht völlig ignoriert werden. Du solltest also unbedingt einen Blick hinter die Kulissen werfen und in Erfahrung bringen, wieso es nach unten gegangen ist. Befasse dich auch mit Prognosen: Werden weitere Korrekturen vorhergesagt oder befindet sich das Unternehmen bald wieder im Aufwind?



Tipp Nummer 4

Jeder Tipp ist zu analysieren



Ganz egal, ob in sozialen Netzwerken, in Zeitschriften oder auf irgendwelchen Internetseiten: Kauftipps sind immer hilfreich, dennoch sollte man hier niemals blind zuschlagen, sondern sich stets mit der Aktiengesellschaft auseinandersetzen.



Nur dann, wenn man weiß, was das Unternehmen plant bzw. bereits erreicht hat und sich mit den fundamentalen Daten auseinandergesetzt hat, ist es ratsam, Geld zu investieren. Buy Empfehlungen sind zwar mitunter hilfreich, man sollte ihnen aber keinesfalls blind folgen.



Tipp Nummer 5

Frei zur Verfügung stehendes Kapital verwenden



Kursverluste gehören dazu. Immer wieder haben Aktienmärkte starke Korrekturen erlebt und Aktionäre sodann Jahre gebraucht, um Verluste wieder aufzuholen. Aus diesem Grund ist es ratsam, auch nur Geld zu investieren, das über einen längeren Zeitraum nicht benötigt wird. (29.11.2023/ac/a/m)









