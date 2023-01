Basiseffekte würden sich bei Warenkomponenten deflationär auswirken. Die Basiseffekte im Energiesektor würden ab März 2023 und im dritten Quartal 2023 stark deflationär sein. Bei den Komponenten aus dem Dienstleistungssektor würden die Zahlen stagnieren oder hätten sich in den letzten drei Monaten um annualisiert 2% eingependelt. DPAM sei zuversichtlich, dass sich die Verteilung der Ergebnisse anzunähern beginne, da die Zeit des wirtschaftlichen Übergangs dem Ende zuneige. Die Lohninflation hingegen bleibe breit gestreut, quasi als Elefant im Porzellanladen. Die Arbeitsmärkte würden angespannt bleiben, bei historisch niedrigen Arbeitslosenzahlen. Die Daten würden zu höheren Werten tendieren, da die verzögerten Auswirkungen der straffen Geldpolitik zum Tragen kämen.



DPAM erwarte nach einem aggressiven geldpolitischen Straffungszyklus in den Industrieländern (DM) im Jahr 2022, dass die Veröffentlichung negativer Wirtschaftsindikatoren (für Anleihen und Aktien) möglicherweise zurückgehen werde. Konvergenz in der Verteilung bedeute Straffheit. Straffheit sei gleichbedeutend mit weniger Volatilität. Wenn wir uns im ersten Halbjahr 2023 den Leitzinsen der FED oder der EZB nähern würden, könnte sich die Zinsvolatilität nach unten korrigieren. Der durchschnittliche MOVE-Indexwert im Jahr 2022 habe bei 122 gelegen. Im Jahr 2021 habe der durchschnittliche MOVE-Wert bei 77 gelegen. Mit dem Erreichen der Höchststände bei den DM-Leitzinsen in Kombination mit den Leitzinsen der Schwellenländer, die sich bereits auf einem Höchststand befinden würden, könnte die US-Zinsvolatilität einbrechen, die 100er-Unterstützungslinie durchbrechen und die 80er-Marke anvisieren.



Betrachte man die Entwicklung des MOVE über die letzten 35 Jahre, so stelle man fest, dass der MOVE-Index etwa 2 Monate vor Beginn der Zinssenkungen der FED einen Tiefpunkt erreiche. Derzeit gehe der Markt von einer ersten Zinssenkung Anfang 2024 aus. Damit würde der MOVE-Index seinen Tiefpunkt im vierten Quartal 2023 erreichen. Ein Umfeld, in dem der MOVE-Index im Laufe des Jahres 2023 nach unten tendiere, werde Spread-Produkte begünstigen. Erwarte man, dass IG und HY in dem Moment florieren würden, in dem die Zinsvolatilität in den Hintergrund trete. Carry könne sich herauskristallisieren.



Übrigens sei es nicht notwendig, dass sich die langfristigen Zinssätze nach unten anpassen würden. Sobald sich die 2- bis 5-jährigen Zinsen Mitte 2023 stabilisieren würden, könnte sich die Zinsstrukturkurve umkehren. Um es vorwegzunehmen: Die Wahrscheinlichkeit einer Versteilerung der Kurve, die vom vorderen Ende ausgehe, könnte steigen und im zweiten Halbjahr 2023 wirksam werden.



Der Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index (VIX Index) sei das Herzstück des Volatilitätsbereichs der CBOE. Er umfasse VIX-Futures und VIX-Optionen. Die Definition der CBOE laute wie folgt: "Der VIX-Index sei ein Maß für die konstante erwartete 30-Tage-Volatilität des US-Aktienmarktes, abgeleitet aus den in Echtzeit notierten mittleren Kursen von S&P 500 Index (SPX) Call- und Put-Optionen. Er sei weltweit einer der bekanntesten Volatilitätsindikatoren, über den die Finanzmedien häufig berichten würden und der von einer Vielzahl von Marktteilnehmern als täglicher Marktindikator aufmerksam verfolgt werde. Der VIX habe am vergangenen Freitag (13.01.2023) bei 18,35 geschlossen und habe im Jahresdurchschnitt 2022 bei 21,67 gelegen.



Der 30-Jahres-Durchschnitt für den VIX liege bei 19,89. Der 30-Jahres-Durchschnitt für den MOVE-Index liege bei 91. Die aktuelle Volatilität der US-Aktien gehe schneller zurück als die der Zinsen. Der MOVE- und der VIX-Index seien in der Regel eng miteinander korreliert (0,80). Es sei zu erwarten, dass der MOVE-Index in den kommenden Monaten und Quartalen unter 100 fallen werde. Somit würden Überraschungen bei politischen und wirtschaftlichen Indikatoren mit negativen Auswirkungen auf den Markt im Jahr 2023 die Ausnahme und nicht mehr die Regel sein - wie im letzten Jahr. (18.01.2023/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Im Rückblick haben wir festgestellt, dass die Veröffentlichungen von Wirtschaftsindikatoren oder auch die Maßnahmen der Geldpolitik im Jahr 2022 eine breite Streuung aufwiesen, so Peter De Coensel, CEO DPAM.Die Standardabweichungen seien hoch gewesen.Die US-Lohninflationsdaten für das erste Halbjahr 2022 oder die EU-Gesamtinflationsdaten für das zweite Halbjahr 2022 hätten eine größere Streuung aufgewiesen als die Konsenserwartungen. Die Überraschung über die Reaktionen der Zentralbanken sei verblüffend. Die Streuung der Daten und die politischen Überraschungen hätten zu einem anhaltenden Anstieg der Volatilitätsindikatoren für Zinsen, Devisen, Rohstoffe und Aktien geführt. Könnten wir diese höhere Volatilität in das Jahr 2023 extrapolieren? Eine Diskussion über die US-Zinsvolatilität, ausgedrückt durch den MOVE-Index oder den US-Aktien-VIX, könne einen Mehrwert darstellen.Die geldpolitische Unsicherheit nehme ab, da wir uns dem Ende des Zinserhöhungszyklus nähern würden. Die Unsicherheit aus der Veröffentlichung von Wirtschaftsindikatoren konzentriere sich auf die Frage: "Wie viel niedriger als der Konsens" würden die tatsächlichen Zahlen ausfallen? Dies gelte sicherlich für die Gesamtinflationszahlen in den USA und der EU, weniger jedoch für die Kerninflationswerte.