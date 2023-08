Tradegate-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

Kurzprofil Ubisoft Entertainment S.A.:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (22.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) unter die Lupe.Microsoft mache einen weiteren Schritt, um die Übernahme von Activision Blizzard bei den britischen Wettbewerbshütern endlich in trockene Tücher zu bekommen. Dazu mache Microsoft nun den Vorschlag, die Cloud-Gaming-Rechte abzutreten. Davon sollte das französische Familienunternehmen Ubisoft langfristig profitieren.Die Franzosen seien der lachende Dritte im Übernahmepoker zwischen Microsoft und Activision Blizzard. Microsofts Plan sei es die Rechte für 15 Jahre an Ubisoft abzutreten, um endlich grünes Licht für die Activision-Übernahme von den Briten zu bekommen. Die Nachricht sei dementsprechend an der Börse honoriert worden, die Aktie lege aktuell gut 6% zu.Von den Tiefstkursen Ende Januar bei knapp 19 Euro habe sich die Aktie mittlerweile ein gutes Stück erholt, ein sattes Kursplus von 50% stehe aktuell zu Buche. Das Chartbild habe sich dementsprechend verbessert, mit nachhaltigem Überschreiten der 200-Tage-Linie Anfang Juli sei ein Kaufsignal generiert worden. Die Ende Juli vorgelegten Unternehmenszahlen hätten einen Rückgang bei den Nettobuchungen von April bis Juni auf 268 Mio. Euro ausgewiesen und damit gut 27 Mio. Euro über den Schätzungen des Familienunternehmens gelegen. Sollte der Deal bei den Wettbewerbshütern Anklang finden, dürfte es zu Analysten-Hochstufungen bei Ubisoft kommen und somit zu weiteren Kurssteigerungen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse . (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Ubisoft-Aktie: