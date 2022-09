Börsenplätze Ubisoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

36,17 EUR -20,94% (08.09.2022, 22:26)



Euronext Paris-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

36,00 EUR -17,24% (08.09.2022, 17:35)



ISIN Ubisoft-Aktie:

FR0000054470



WKN Ubisoft-Aktie:

901581



Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UEN



Euronext Paris-Symbol Ubisoft-Aktie:

UBI



Kurzprofil Ubisoft Entertainment S.A.:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (08.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) unter die Lupe.Charttechnisch seien die China-Giganten immer noch angeschlagen, auch wenn den Aktien zumindest nicht unmittelbar neue Tiefs drohen würden. In operativer Hinsicht sei die Entwicklung bei Alibaba und Tencent in den vergangenen Monaten ebenfalls eher verhalten gewesen. Zumindest an einer Front setzen beide Konzerne zu Monatsbeginn aber Ausrufezeichen.Tencent erwerbe 49,9% an der Guillemot Brothers Ltd. Holding und erhöhe indirekt seinen Anteil an der europäischen Gaming-Größe Ubisoft. Der Preis von 200 Mio. Euro impliziere eine Ubisoft-Bewertung von 80 Euro je Aktie. Zudem stecke Tencent weitere 100 Mio. Euro in die Holding der Ubisoft-Gründer.Der Ubisoft-Kurs falle trotzdem, weil durch den Tencent-Deal die Übernahmefantasien einiger Investoren einen Dämpfer erhalten hätten. Bereits seinen ursprünglichen Ubisoft-Anteil von 5% habe Tencent 2018 erworben, um eine feindliche Übernahme abzuwehren. Durch den jüngsten Deal halte Tencent direkt und indirekt insgesamt 11,3% an Ubisoft und könnte noch auf 16,8% aufstocken. Allerdings könnte immer noch ein Unternehmen ein Übernahmeangebot für Ubisoft vorlegen und Tencent mit einem Gegenangebot reagieren.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link