Euronext Paris-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

29,19 EUR +8,51% (23.08.2023, 17:35)



ISIN Ubisoft-Aktie:

FR0000054470



WKN Ubisoft-Aktie:

901581



Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UEN



Euronext Paris-Symbol Ubisoft-Aktie:

UBI



Kurzprofil Ubisoft Entertainment S.A.:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (23.08.2023/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ubisoft könnte der Gewinner der gestrigen Ankündigung von Microsoft-Activision sein. Es handle sich um die Idee, dass Microsoft auf die Rechte an PC- und verschiedenen Konsolen-Games von Activision Blizzard verzichte, um die Briten zufriedenzustellen und somit den Activision-Deal durchbringen zu können. Man könnte diese Rechte nämlich an Ubisoft verkaufen. Die Ubisoft-Aktie könnte über die Marke von 30/30,50 Euro und dann vielleicht noch stärker nach oben gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ubisoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:28,93 EUR -1,06% (23.08.2023, 16:37)