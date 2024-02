Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Ubisoft Entertainment S.A. ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ubisoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Satte 16 Prozent habe die Aktie von Ubisoft am Freitagmorgen zugelegt. Kein Wunder, denn Anleger und Analysten hätten begeistert reagiert auf die Prognose des laufenden Quartals, das mit starken Releases von "Skull & Bones" und "Prince of Persia: The Lost Crown" deutliche Umsatzzuwächse aufweisen solle.Ubisoft habe im dritten Quartal Netto-Bookings von 626 Millionen Euro geliefert, was leicht über der zuvor kommunizierten Firmenprognose von 610 Millionen Euro und über den Analystenschätzungen gelegen habe. Nehme man das Mobile-Geschäft heraus, seien die Netto-Bookings gegenüber dem Vorjahresquartal sogar um 43 Prozent nach oben geklettert.Das Highlight des Quartalsberichtes sei aber die Ankündigung gewesen, dass die Umsätze im laufenden Quartal "scharf nach oben" gehen sollten. Hierfür solle insbesondere die Veröffentlichung von "Prince of Persia: The Lost Crown" (18. Januar) sorgen, welches bei Kritikern und Spielern unerwartet gut angekommen sei. Aber auch das langerwartete und oft verschobene Release des Piraten-Multiplayer-Spieles "Skull & Bones" am 16. Februar dürfte zu einem starken Quartal beitragen. Abschließend trage auch der Lizenz-Deal mit Activision Blizzard hierzu bei.Die aktuellen Schätzungen der Analysten für das Q4 und damit auch für das Geschäftsjahr 2024 dürften entsprechend übertroffen werden. Dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 nur bestätigt worden sei, liege nach Ansicht des "Aktionär" einzig an dem noch unsicheren Verkaufserfolg von "Skull & Bones".Es habe allerdings auch eine Enttäuschung zu vermelden gegeben. So habe das jüngst erschienene Virtual-Reality-Spiel "Assassin's Creed Nexus VR" derart schwach performt, dass das Management weitere VR-Investitionen vorerst ausgesetzt habe. Damit könnte die jüngste Assassin's-Creed-Auskopplung bereits das Ende der zweiten VR-Investitionswelle von Ubisoft bedeuten.Aktuell sei die Aktie von Ubisoft keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Interessierte Anleger können sich nach der Talfahrt der vergangenen zwei Monate jedoch auf die Lauer legen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Ubisoft-Aktie. Denn im Falle eines erfolgreichen "Skull & Bones"-Releases dürfte die Aktie auch mittelfristig einen neuen Aufwärtstrend ausbilden können. (Analyse vom 09.02.2024)