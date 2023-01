Tradegate-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

20,57 EUR -0,15% (12.01.2023, 16:16)



Euronext Paris-Aktienkurs Ubisoft-Aktie:

20,54 EUR -13,95% (12.01.2023, 16:05)



ISIN Ubisoft-Aktie:

FR0000054470



WKN Ubisoft-Aktie:

901581



Ticker-Symbol Ubisoft-Aktie:

UEN



Euronext Paris-Symbol Ubisoft-Aktie:

UBI



Kurzprofil Ubisoft Entertainment S.A.:



Die Ubisoft Entertainment S.A. (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von digitalen Unterhaltungsprodukten international tätig. Der Konzern unterhält weltweit mehr als 20 eigene Studios. Zu den hergestellten und vertrieben Spielen gehören beispielsweise Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video game series, Rayman and Far Cry. Über Tochtergesellschaften und einem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist das Unternehmen global präsent. Ubisoft Entertainment wurde 1986 von den Brüdern Guillemot gegründet. (12.01.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ubisoft: Aktie bricht nach Senkung der Ziele um fast 20% ein - AktiennewsDie Aktien des französischen Videospielunternehmens Ubisoft (ISIN: FR0000054470, WKN: 901581, Ticker-Symbol: UEN, Euronext Paris-Symbol: UBI) brechen im heutigen Handel um fast 20% ein, so die Experten von XTB.Die schlechte Performance der Aktie des Unternehmens könne darauf zurückgeführt werden, dass Ubisoft die Ziele für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (Oktober 2022 - Dezember 2022) gesenkt habe. Das Unternehmen habe darauf hingewiesen, dass die jüngsten Markteinführungen in einem schwierigeren Umfeld nicht so gut gelaufen seien wie erwartet und dass die nächsten großen Titel, die als Gewinnbringer erwartet würden, noch nicht veröffentlicht worden seien. Ubisoft habe auch darauf hingewiesen, dass die Verkäufe während der Weihnachtsfeiertage schlechter als erwartet verlaufen seien.Angesichts der sich verschlechternden Situation habe Ubisoft beschlossen, seine Geschäftsaussichten zu überprüfen und sich auf die vielversprechendsten Titel zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang habe das Unternehmen erklärt, dass es beschlossen habe, drei bisher unangekündigte Projekte zu streichen, nachdem bereits im Juli 2022 vier andere Projekte abgesagt worden seien. Ubisoft habe außerdem eine weitere Verzögerung des Titels Skull and Bones angekündigt, der nun voraussichtlich im frühen Geschäftsjahr 2023/2024 (April 2023 - März 2024) erscheinen werde.Die Aktien von Ubisoft (UBI.FR) seien heute um fast 20% abgestürzt und auf ein 7-Jahres-Tief gefallen, nachdem das Unternehmen seine Nettoumsatzziele für das dritte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2022/2023 gesenkt habe. Der Unterstützungsbereich um 19,00 Euro sei heute getestet worden, aber den Bullen sei es gelungen, die Bären abzuwehren, zumindest für den Moment. (Quelle: xStation5 von XTB)Börsenplätze Ubisoft-Aktie: