Hätte das Unternehmen den Eats-Dienst nicht eingeführt und es geschafft, auf seiner vorhandenen Struktur ein völlig neues Geschäft aufzubauen, hätte es wahrscheinlich ein wenig inspirierendes Schicksal angesichts der Pandemie erlitten und könnte heute nur davon "träumen", dem S&P 500 beizutreten. Das Management habe Kompetenz und Entschlossenheit gezeigt. Heute würden Uber und seine Aktionäre gemeinsam die Früchte ernten. In den letzten vier Quartalen habe das Unternehmen 1 Milliarde US-Dollar Gewinn erwirtschaftet, und im dritten Quartal seien 221 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 9,29 Milliarden US-Dollar gemeldet worden. Um dies zu erreichen, musste es unter anderem fast 3.500 Mitarbeiter entlassen.



Niedrigere Lieferkosten hätten die Margen verbessert. Das Unternehmen habe hohe Ziele und vergleiche sich mit großen Technologieunternehmen wie Google und Microsoft. Ziel sei es, den Markt für Transport und Lieferungen zu dominieren. Ein Schlüssel für sein weiteres Wachstum an der Börse werde die weitere schrittweise Verbesserung der Margen sein.



In kurzfristiger Hinsicht sei der Einfluss des Beitritts von Uber zum S&P 500-Index auf den Aktienkurs nicht klar, und es scheine, dass viel davon abhängen werde, ob die Marktsentimente bis zum nächsten Montag nicht schlechter würden. Wenn dies der Fall sei, könnte der Beitritt zum S&P 500 dem Markt ein Argument liefern, Gewinne mitzunehmen - ein Szenario des "sell the news". Andererseits sei der Beitritt zum S&P 500 langfristig sowohl mittel- als auch langfristig vorteilhaft für das Unternehmen (Quellen: xStation5 von XTB)



