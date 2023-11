NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (08.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) nach den Quartalsergebnissen weiterhin mit "outperform" ein.Das Unternehmen vermute, dass einige Investoren die Abschwächung bei den Mobilitätsmargen bemängeln würden, meine aber, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen sollte. Bernstein sehe ein Unternehmen, das in einem sehr gesunden Tempo wachse und diesen langfristigen Algorithmus mit aktuellen Investitionen verstärke, die Qualität seiner Ertragskraft verbessere und Disziplin bei der Kapitalallokation an den Tag lege, während es beginne, einen erheblichen freien Cashflow zu generieren.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Uber Technologies weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 55 auf 60 USD erhöht. (Analyse vom 08.11.2023)