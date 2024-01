NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

64,76 USD -0,18% (19.01.2024, 16:02)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (19.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von BTIG:BTIG stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Das Nutzerwachstum des Unternehmens im hohen einstelligen Bereich sei das wichtigste Element des Wachstumsalgorithmus für den Fahrdienst, aber darunter gebe es einen unterschätzten Rückenwind durch die Verschiebung des Mixes hin zu Abonnenten und plattformübergreifenden Nutzern, die mehr pro Monat ausgeben würden, was zu einem soliden Wachstumsprofil bei den Buchungen im mittleren Zehnerbereich führe. Im Vergleich zu den Milliardenverlusten vor der Pandemie sollte Uber im Jahr 2023 solide profitabel sein, was zu einem großen Teil auf die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Einheiten zurückzuführen sei.BTIG hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Uber Technologies-Aktie bestätigt. Das Kursziel laute nach wie vor 70 USD. (Analyse vom 19.01.2024)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:59,55 EUR -0,17% (19.01.2024, 16:16)