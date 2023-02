NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

34,185 USD -0,34% (13.02.2023, 15:51)



US90353T1007



A2PHHG



UT8



UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (14.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Argus Research:Bill Selesky, Analyst von Argus Research, stuft die Aktie von Uber Technologies (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 36 USD auf 43 USD.Sowohl das Ridesharing- als auch das Food-Delivery-Geschäft des Unternehmens werden sich in Zukunft stark entwickeln, so Argus Research. Außerdem erwarte Argus, dass Uber im Jahr 2023 wieder das Fahrgastaufkommen von vor der Pandemie erreiche. Argus bewerte auch die jüngsten Übernahmen von Drizly, einem Marktplatz für Alkohol auf Abruf, der das Liefergeschäft weiter ausbauen werde, und von Transplace, einer Logistiktechnologieplattform mit einem der weltweit größten verwalteten Transport- und Logistiknetzwerke, positiv.Bill Selesky, Analyst von Argus Research, stuft die Uber Technologies-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. (Analyse vom 13.02.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:31,87 EUR -0,79% (13.02.2023, 15:40)