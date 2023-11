NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

56,13 USD -0,48% (30.11.2023, 16:03)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Tigress Financial Partners:Die Analysten von Tigress Financial Partners raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) und erhöhen das Kursziel von 66 USD auf 72 USD.Die marktbeherrschende Stellung des Unternehmens sowohl im Bereich der Mitfahrgelegenheiten als auch bei den Lieferdiensten in Verbindung mit fortlaufender Innovation und neuen Geschäftspartnerschaften treibe das Nutzerwachstum, die Nutzungshäufigkeit und die starken Preistrends weiter an. Uber habe außerdem kürzlich starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt und dank der Stärke bei allen Produkten und in allen Regionen den Sprung in die Gewinnzone geschafft, wobei ein deutliches Wachstum in Asien-Pazifik und Lateinamerika aufgrund der Einführung neuer Produkte zu verzeichnen gewesen sei.Die Analysten von Tigress Financial Partners haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Uber Technologies-Aktie bestätigt. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:51,40 EUR -0,10% (30.11.2023, 16:09)