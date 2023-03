NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

32,32 USD -4,97% (09.03.2023, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (10.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) nach wie vor mit "overweight" ein.Piper Sandler sage, dass die Aktien von Uber Technologies nach einer Reihe von positiven Schlagzeilen höher angezeigt würden. Zunächst habe die Stadt New York eine "besser als befürchtet" Erhöhung der Mindestlöhne für Zustellfahrer angekündigt, dann habe Bloomberg berichtet, dass Uber die Veräußerung seines Frachtbereichs in Erwägung ziehen könnte, so Piper Sandler. Beide Entwicklungen könnten die Chancen des Unternehmens auf eine Aufnahme in den S&P 500 Index erhöhen, was nach Ansicht von Piper Sandler ein positiver Katalysator für die Aktie sein dürfte. Piper Sandler sei der Meinung, dass eine Veräußerung von Uber Freight eine gute Idee wäre.Die Analysten von Piper Sandler bestätigen das Rating "overweight" für die Uber Technologies-Aktie mit einem Kursziel von 41 USD. (Analyse vom 09.03.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:30,195 EUR -1,15% (10.03.2023, 15:27)