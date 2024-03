NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

77,65 USD -0,77% (14.03.2024, 21:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (15.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER).Das Analysehaus sei der Ansicht, dass der US-Fahrdienstvermittler in der Gig-Economy das größte "Recht zu gewinnen" habe, da sich der freie Cashflow positiv entwickelt habe und das Management nun einen stärkeren Fokus auf Kapitalerträge lege, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Piper Sandler sehe weitere Margensteigerungen voraus und sei auch an den neuen Mobilitätsprodukten von Uber interessiert.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Uber Technologies-Aktie bestätigt und das Kursziel von 78 auf 92 USD angehoben. (Analyse vom 15.03.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:71,65 EUR +0,42% (15.03.2024, 13:09)