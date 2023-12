NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

61,73 USD -0,21% (18.12.2023, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (19.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:KeyBanc Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER).Die jüngste Mobilitäts- und Lieferumfrage habe stabile Trends bei den Marktanteilen für Mitfahrgelegenheiten, die Absicht, die Fahrtenhäufigkeit zu erhöhen, und eine stabile Akzeptanz der Kategorien Essenslieferung, Lebensmittellieferung und Lebensmittelabholung gezeigt, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Dies unterstütze die Ansicht von KeyBanc Capital Markets, dass sich die Marktbedingungen rationalisieren und dies zu einer verbesserten EBITDA- und Free-Cashflow-Generierung führen sollte.KeyBanc Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Uber Technologies-Aktie bestätigt und das Kursziel von 61 auf 70 USD angehoben. (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:56,20 EUR -0,62% (19.12.2023, 15:11)