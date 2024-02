NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (19.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin mit "overweight" ein.Nach dem Investorentag sei J.P. Morgan zunehmend zuversichtlich, dass Uber in der Lage sein werde, ein starkes mehrjähriges Wachstum im gesamten Unternehmen zu erzielen und gleichzeitig steigende Niveaus bei EBITDA und freiem Cashflow zu liefern. Der Dreijahresausblick von Uber für Bruttobuchungen im mittleren bis hohen Zehnerbereich, ein EBITDA von 30% bis 40% und eine Umwandlung des freien Cashflows von über 90% des EBITDA habe insgesamt über den Erwartungen gelegen, wobei das größte Wachstumspotenzial bei EBITDA und Cashflow bestehe, so die JP Morgan-Analysten in einer Research Note. Die Aktie bleibe auch im Jahr 2024 ein Top-Pick für das Unternehmen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Uber Technologies weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 84 auf 95 USD. (Analyse vom 15.02.2024)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:72,05 EUR -0,96% (19.02.2024, 16:03)