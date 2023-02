Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

34,895 EUR +7,04% (08.02.2023, 15:15)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

34,90 USD +2,95% (07.02.2023, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (08.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Mehr als 7% ziehe der Kurs der Uber-Aktie kurz vor Handelsbeginn in den USA an. Auslöser für diesen Kaufimpuls und die damit verbundene Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seien überraschend gute Zahlen beim Fahrtenvermittler und Essenslieferant im vierten Quartal gewesen."Wir haben das Jahr 2022 mit unserem bisher stärksten Quartal abgeschlossen, mit robuster Nachfrage und Rekordmargen", habe Uber-Chef Dara Khosrowshahi mitgeteilt. Das Management plane nun erneut Wachstum ein. Finanzchef Nelson Chai habe von einem voraussichtlich weiteren Rekordjahr gesprochen.Uber beeindrucke mit starken Zahlen in einem wirtschaftlich eher schwierigen Umfeld. Die Aktie sei bereits seit einigen Monaten eine laufende Empfehlung des "Aktionärs" und liege im Plus. Angesichts des optimistischen Ausblicks spreche fundamental und charttechnisch eigentlich nichts gegen eine Fortsetzung des starken Laufs, den die Uber-Aktie seit Jahresbeginn habe, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie: