ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (01.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem vorbörslichen Plus von 4,5 Prozent habe die Uber-Aktie am Dienstag auf die Veröffentlichung der Q2-Zahlen reagiert. Denn obwohl die Umsatzentwicklung hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben sei, habe der Fahrdienstleister mit besser als erwarteten Ergebnissen unter dem Strich überzeugen können.Uber habe einen Umsatzzuwachs von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 9,23 Milliarden Dollar erzielt. Analysten hätten sich mit 9,34 Milliarden Dollar etwas mehr erhofft.Der Nettogewinn habe bei 392 Millionen Dollar gelegen, was einem Gewinn je Aktie von 0,18 Dollar entspreche, während im Vorjahr noch ein Verlust von 1,33 Dollar angefallen sei. Analysten hätten nur 0,16 Dollar erwartet. Die Margen hätten sich dabei insbesondere aufgrund niedrigerer Marketingkosten und höheren Werbeeinnahmen verbessert."Die robuste Nachfrage, neue Wachstumsinitiativen und anhaltende Kostendisziplin führten zu einem hervorragenden Quartal mit einem Anstieg der Fahrten um 22 Prozent und dem ersten operativen Gewinn nach GAAP-Rechnungslegung in Ubers Firmengeschichte", habe der CEO, Dara Khosrowshahi, die Quartalszahlen laut Pressemitteilung kommentiert.Beim Blick auf die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Sparten habe insbesondere das "Mobility"-Kerngeschäft stark performt. Der Umsatz sei hier um 38 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar gewachsen, was insbesondere auf die gestiegene Zahl der mit Uber unternommenen Fahrten zusammengehangen habe. Darüber hinaus habe sich auch die sogenannte Take-Rate, also der Anteil der Bruttobuchungen, die Uber einbehalte, um 270 Basispunkte auf 29,3 Prozent erhöht.Obwohl Uber leicht hinter den Umsatzschätzungen der Analysten zurückgeblieben sei, hätten sich die Anleger zufrieden mit den Zahlen gezeigt. Dies dürfte auch an der starken Q3-Prognose liegen. Uber rechne für das dritte Quartal mit einem Bruttobuchungsvolumen von 34,0 bis 35,0 Milliarden Dollar und einem bereinigten EBITDA von 0,975 bis 1,03 Milliarden Dollar. Damit könnten im dritten Quartal die Bruttobuchungen in der Spitze sogar um 20 Prozent zulegen, während sich das bereinigte EBITDA erneut verdoppeln dürfte.Uber bleibe auf Kurs und könne die Anleger mit immer besser werdenden Finanzdaten unter dem Strich überzeugen."Der Aktionär" bleibt bullish gestimmt, freut sich über ein Kursplus von rund 52 Prozent seit der Empfehlung vor einem Jahr und empfiehlt, die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Uber Technologies-Aktie. (Analyse vom 01.08.2023)